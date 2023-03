De Selena Gomez a Belén Soto: 15 famosas que motivan a las mujeres a aceptarse y amarse a sí mismas

Al verlas en televisión, videoclips y redes sociales luciendo fabulosas y exitosas, se cree que las artistas, actrices y modelos bordean la perfección y que, por lo tanto, se aman a sí mismas y no tienen inseguridades. Sin embargo, no siempre es así.

Muchas de ellas han reconocido públicamente que están en una lucha constante entre seguir los cánones de belleza y aceptarse tal cual son. De hecho, algunas incluso han confesado sentir momentos de odio hacia sí mismas.

Si bien el trabajo interno nunca termina, y pueden haber días en que todo se ponga adverso, son varias las que han utilizado distintas plataformas para reflexionar sobre el amor propio, la aceptación y el empoderamiento femenino desde sus propias historias y heridas.

Levantando la voz sobre la normalización de características tan naturales como la celulitis, las estrías y las curvas, estas valientes mujeres dejan de lado las constantes críticas que reciben por el hecho de ser famosas e intentan ayudar con sus testimonios a las millones de niñas, jóvenes y adultas que las ven como un ejemplo a seguir. Estas celebridades son algunas de las que han dado

Selena Gomez

La cantante y actriz estadounidense de 30 años ha hablado en diversas ocasiones sobre cómo industria presiona a las mujeres a ser perfectas, algo con lo que ella discrepa. Por eso, en diversas ocasiones ha utilizado sus redes sociales para mostrarse al natural y entregar mensajes de amor propio, demostrando que por más que le digan que está “gorda”, a ella ya no le importa. “No soy una modelo, nunca lo seré (…) honestamente no creo en avergonzar a la gente por sus cuerpos”, dijo en un live en Instagram.

Camila Cabello

La artista cubanoestadounidense de 26 años también fue calificada de “gorda” por quienes consideraban que no está en el “peso adecuado”, por lo que ella se descargó en redes sociales al decir que “tenemos una visión completamente irreal del cuerpo de una mujer. La celulitis es normal, la grasa es normal, las estrías son normales. Son bonitas y, lo más importante, son naturales”.

Emma Watson

A lo largo de su carrera, la actriz de 32 años ha luchado por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, por lo que incluso fue nombrada como embajadora de Buena Voluntad en ONU, siendo una de sus frases más célebres que “las mujeres jóvenes son bombardeadas por ideales de perfección que ningún ser humano puede realmente alcanzar”.

Demi Lovato

La intérprete de 30 años confesó que ha luchado contra su cuerpo toda su vida buscando encajar en el canon de belleza. De hecho, sufrió bulimia durante largos años. Sin embargo, tras asistir a terapia, se dio cuenta que no hay nada más importante que el amor propio y de retocar todas sus fotos pasó a subir imágenes en donde muestra orgullosamente sus estrías.

Adele

La autora de Easy on me vivió un impactante cambio físico al bajar 45 kilos, pero según ella misma dijo, no lo hizo para encajar en los estereotipos de belleza, sino porque haciendo ejercicio controlaba su ansiedad. “Pensé que si podía hacer que mi cuerpo fuese físicamente fuerte, y puedo sentirlo y verlo, entonces tal vez algún día pueda hacer que mis emociones y mi mente sean físicamente fuertes”, reconoció.

Miley Cyrus

La cantante de 30 años dio clases de amor propio con su exitazo Flowers, que aunque está dedicada a su ex, deja importantes lecciones sobre la independencia femenina. “Me puedo comprar flores a mí misma, puedo escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas y ver cosas que tú no puedes entender. Me puedo llevar a mí misma a bailar, Incluso coger mi propia mano, me puedo amar a mí mucho mejor de lo tú puedes”, dice parte de la letra.

Serena Williams

Con 20 años de carrera, tras su retiro la ex tenista escribió una potente reflexión en sus redes sociales, donde expresó que “las mujeres tienen que romper muchas barreras en el camino para alcanzar el éxito. Una de esas barreras es el modo en el que siempre les recuerdan que no son hombres, como si eso fuera una imperfección”. En esa línea, la exitosa deportista hizo un llamado a “nunca dejar de luchar” por la igualdad de género.

Michelle Obama

La ex primera dama de Estados Unidos confesó en una oportunidad que su mente le jugaba en contra y la hacía odiarse a sí misma, generando una inseguridad. Pese a eso fue nombrada en tres ocasiones como la mujer más admirada de su país, llevándola a escribir una serie de libros donde habla sobre cómo el poder del amor propio y la autoestima ayudan a las mujeres a ser exitosas.

Winnie Harlow

Reconocida como la primera modelo con vitiligo, la joven de 28 años confesó que durante su infancia y adolescencia enfrentó al bullying por su apariencia, al ser llamada “vaca” o “cebra”. Sin embargo, aseguró que en ese entonces “aprendí a amar quién soy, a pesar de lo que alguien dice sobre mí o a mí. Esto me dio el coraje para realmente enfrentar a cualquiera o cualquier obstáculo en mi vida”.

Anne Hathaway

Tras el movimiento en su contra, denominado “Hathahate”, la actriz de 40 años reveló al mundo que tuvo que tomar un largo camino para descubrir el amor propio. Tras un proceso de arduo trabajo, la estrella de Hollywood dijo que “hago todo lo posible para no tener miedo de lo que otros puedan decir y solo concentrarme en disfrutar mi vida”.

Nathy Peluso

La cantante argentina de 28 años es una de las grandes precursoras del amor propio y sus fanáticos y fanáticas le han dicho a ella misma que los ha ayudado a aceptarse tal cual son. En una entrevista que se hizo viral, la artista era enfática al decir que “yo soy maravillosa, pero me decían que estaba gorda. La gorda está triunfando mami”.

Denise Rosenthal

La intérprete chilena de 32 años ha dedicado incluso discos a la aceptación personal (Todas seremos reinas), con tal de empoderar a las personas que la escuchan. En esa línea, en distintas instancias se ha referido a la importancia del amor propio: “Reconciliarme conmigo misma ha sido recoger las piezas faltantes e intentar ponerlas en su lugar, con amor y paciencia. Aprender a sanar y soltar, para vivir cada día un poquito más en libertad”. Incluso, cuando la han criticado por partes de su cuerpo a respondido a cada una de ellas: “La gente no está acostumbrada a vez la naturaleza del ser humano y hay que naturalizarlo, si la belleza existe, cada uno es libre, se hace con respeto”.

Belén Soto

La actriz nacional de 26 años ha reconocido en diversas ocasiones que hace un tiempo sufría de inseguridad, complejos trastornos alimenticios y dietas abusivas. Eso, hasta que descubrió el camino hacia la aceptación y el amor propio. Su recorrido la llevó incluso a publicar el libro Mujer Power, que según ella, “busca tocar la historia de muchas mujeres que hoy están en búsqueda de ese empoderamiento femenino”.

Christell

Al hacerse conocida con tan solo cinco años, la ex chica Rojo de ahora 25 ha enfrentado prácticamente toda su vida el escrutinio público, que no ha dudado en opinar de su cuerpo en cada oportunidad que se tiene. Eso ha llevado a la artista a reflexionar profundamente al respecto en sus redes sociales, donde se muestra tal como es. “Rollito y pancita aún están ahí, pero qué… Tenemos una bonita relación y llegará el día que quizás no me acompañen más. Así que ¿para qué odiarlos?”, escribió en su Instagram.

Princesa Alba

La cantante de 26 años explicó en sus inicios que optó por dedicarse al género urbano para alzar su voz y darle poder a las mujeres en medio de una industria dominada por hombres. Por eso, también dedicó un álbum completo al amor propio (Besitos, cuídate), donde ahonda en sus reflexiones sobre el empoderamiento femenino. “Me criticaron un montón por las pechugas”, dijo a Revista Sarah, junto con destacar que logró lidiar con todo “con mucha terapia, amor, meditación, y hablando con mis amigas y con mi familia”.