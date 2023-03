“No útero, no opinión”: 5 series que se adelantaron a su época con icónicos momentos feministas

El Día internacional de la Mujer, además de ser una fecha para reflexionar sobre las demandas y deudas en torno a la violencia y equidad de género, también es una instancia para rememorar a todas quienes fueron pioneras al hablar de temas que alguna vez fueron tabú o incómodos de tocar.

De ellas en Chile se pueden nombrar varios nombres importantes: Gabriela Mistral, Teresa Wilms Montt, Eloísa Díaz y Elena Cafferena son solo algunas de las mujeres que con sus ideas y obras trazaron el camino para hacer de este país uno menos hóstil y más justo para todos los géneros.

Sin embargo, en otra de las aristas, la ficción y las producciones audiovisuales también han sido terreno para visibilizar hechos, acciones y situaciones de la vida cotidiana que han estado marcadas por el actuar masculino.

Y si miramos al comienzo del siglo XXI, las películas y series de televisión han entregado icónicos momentos que sorprendieron con frases que muchas estampan en poleras y escriben en sus redes sociales. Por tal motivo y, para recordar aquellos personajes que fueron pioneras en la pantalla, en CHV Noticias seleccionamos 5 de ellas por si estas buscando una maratón.

Una mujer de acción

Serie de televisión: Buffy, la cazavampiros (1997)

Fue tal el fenómeno que provocó esta serie a fines de los ’90, que muchos medios especializados catalogaron a su protagonista como la primera heroína feminista de la ciencia ficción televisiva. Buffy, la cazavampiros se estrenó en 1997 y, desde entonces, dejó un legado tremendo en la pantalla chica. Se trata de un apasionante melodrama que, en realidad, estuvo cargado de crítica social.

Tachada al principio como otro “producto basura más” del espectáculo, Buffy fue una producción valiente que abordó temas controvertidos para la época, como lo fue la precariedad laboral, la primera relación sexual, los abusos sexuales, la homosexualidad y el drama de las adiciones. Todo con personajes complejos para la época en la pantalla chica y llenos de conflictos interiores, y Buffy, la protagonista, destacó por ser una heroína de acción que se separó de las damiselas en peligro tan comunes en esos años. Ahora puede parecer una obviedad, lo que solo habla del crecimiento de los roles para mujeres. De ellas, Buffy fue icónica.

Hablando de aborto

Serie de televisión: Friends (1994)

¿Es Rachel Green un ícono feminista? Para cualquiera que haya visto sus 10 temporadas, la respuesta puede variar, ya que el personaje tuvo de todo, aunque sin duda dejó momentos memorables y que siguen muy vigentes. Esto, porque la misma serie da pie a tocar varios temas complejos que son recordados.

Si bien parte de su personaje gira entorno a conflictos amorosos en los que, bajo una perspectiva más contemporánea, su rol suele ser más tradicional, sin duda Rachel fue más que un interés amoroso para los hombres de la sitcom. Con sus historias y cómicas situaciones, conquistó a la audiencia en una época en que poco a poco las mujeres se atrevían a romper el esquema y su desarrollo profesional compatibilizado con la vida en pareja es muestra de ello.

Pero sin duda, uno de los momentos por los que será recordada es su frase “no útero, no opinión”, en el capítulo 14 de la octava temporada, una atemporal declaración que se mantiene vigente y es estampada en poleras, tazones y argumentada en más de alguna discusión sobre el aborto.

"okay, no uterus, no opinion." – rachel green pic.twitter.com/dVPqFDB6yv — all things friends (@friendscatalog) May 4, 2022

No hay edad para la vida sexual

Serie de televisión: Grace & Frankie (2015)

Jane Fonda y Lily Tomlin dan vida a Grace y Frankie, en una historia que comienza cuando sus matrimonios terminan en el momento en que sus esposos deciden dar a conocer que son homosexuales y confiesan que en sus 40 años de matrimonio han estado engañándolas a ellas, siendo pareja el uno del otro.

Grace y Frankie, que no pueden ser más disímiles entre sí y se han soportado a lo largo de los años solo porque sus esposos eran socios en una firma de abogados, deciden irse a vivir juntas en una casa en la playa de California.

Desde el primer episodio se siente una sitcom diferente y diversa, donde todos sus protagonistas superan los 60 años. Una pareja de hombres homosexuales de un sector etario que no suele ser visible y dos mujeres que deciden reconstruir su vida a punta de sororidad y una hermosa amistad. ¿Quién dice que las mujeres mayores de 60 no tienen vida sexual? ¿O que no pueden volver a enamorarse? Más que un momento específico, capítulo a capítulo esta producción parece adelantada a su época.

Una adolescente empoderada

Serie de televisión: Sabrina, la bruja adolescente (1996)

En la misma línea que Buffy, Sabrina, la bruja adolescente fue una serie teen pionera en retratar a las mujeres con características distintas a las que eran habituales en aquella época: Frecuentemente eran personajes débiles, superficiales y enfocadas solo en el romance.

Sin embargo, en la segunda mitad de los ’90, llegó el personaje de Sabrina para representar la cuota de humor, sarcasmo e ironía, siendo atributos que habitualmente estaban destinados a los personajes masculinos.

De inmediato, se transformó en un ícono generacional y se convirtió en una de las series más queridas de aquella época, transformándose en una producción adelantada que inspiró a muchas otras para los años posteriores. Pese a que algunas de sus aventura no envejecieron del todo bien, para muchas niñas fue una referente que las inspiró a correr el cerco de lo que las ficciones del momento establecían.

Una feminista del día a día

Serie de televisión: Mad Men (2007)

“¿Ve a Peggy como una feminista?”, preguntó un periodista a Elisabeth Moss sobre el personaje que interpreta en Mad Men. “No hace grandes gestos, pero es una feminista. Una feminista del día a día. Es una persona que ama lo que hace, que siente pasión por su trabajo y quiere que le permitan desarrollarlo. No quiere que le roben una oportunidad por ser mujer. Y yo creo que eso es el feminismo: desear ser quien eres y hacer lo que quieres hacer“, expresó en aquella oportunidad.

Aunque la mayor parte de la historia transcurre en la agencia de publicidad Sterling Cooper, en la cual solo los hombres alcanzan los puestos directivos, la serie retrata de manera fiel lo que las mujeres sufren al verse relegadas a los puestos menores o secundarios.

Para la época en la que se ambienta, la segunda ola de feminismo ya se gestaba en Estados Unidos, por lo que Mad Men tomó estas ideas y las reflejó a lo largo de sus temporadas, las cuales muestran a los personajes femeninos que empiezan a hacerse lugar en un mundo dominado por hombres. Y es una ese momento en la última temporada en la que Peggy camina con lentes de sol y fumando un cigarro por los pasillos de su nueva oficina la que mejor representa el viaje del personaje y su rol como ícono.