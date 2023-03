Los cánones de Cami Navarrete, creadora de @nosoyfashionista: “La vestimenta es una decisión política”

Proveniente de una familia de artistas, Camila Navarrete, joven de 33 años oriunda de Talcahuano, jamás pensó que un blog se convirtiría en un emprendimiento que se mantiene vigente hasta la actualidad.

Periodista de profesión, en plena época universitaria comenzó a formar un incipiente proyecto llamado “No soy fashionista”, que actualmente acumula más de 102 mil seguidores en Instagram.

“Comenzó cuando estaba en la universidad y tenía a varias amigas en Santiago. En ese momento no había mensajería instantánea, entonces escribíamos por blogs para saber cómo estaban todas las amigas y ahí nos íbamos comunicando. Entonces, se me ocurrió hacer como tutoriales para modificar ropa“, cuenta a CHV Noticias.

Un vez reseñó los maquillajes de una marca chilena, lo cual le abrió las puertas al mundo del canje. “Así empecé a colaborar con las marcas y bueno, luego que apareciera Instagram, me puse a publicar ahí. Pero tenía más que ver con mi vida diaria, yo nunca busqué ser influencer. Esto partió como el 2012-2013, cuando empecé a hacer contenido para otros y no solamente para mis amigas“, aclara.

Aprendió a coser a los 13 años, luego que su madre -una conocedora del telar mapuche y del arte indígena- le enseñara a usar una falda confeccionada con materiales reciclados. “Iba a la ropa americana y modificaba prendas, principalmente porque en el retail no había ropa de mi estilo que me gustara“, sostiene.

Desde niña le gustaba experimentar con diferentes ropas, estilos y poco a poco se acercó a una cultura de moda alternativa, impulsada por la “música dark” , la tendencia conocida como Harajuku Fashion e incluso el mundo del cosplay.

Del blog a su propia marca de ropa

En plena pandemia, Camila decidió transformar este proyecto en su propia marca de ropa. A través de la cuenta @Nosoymodista y una página web, la joven creó una propuesta que se escapa de los estándares del retail, ofreciendo prendas cómodas y atractivas para personas de tallas plus size.

Todo partió cuando una amiga le pidió coser un pantalón de buzo que había roto durante el encierro pandémico. Al no existir lugares abiertos, Navarrete se las ingenió para comprar telas en Facebook y logró con lo prometido de manera muy artesanal.

“Lo cosí y se lo vendí. Después me quedaba más tela y empecé a hacer más pantalones. Le metí un poquito más de talento, más colores, diseños y todo con recursos que tenía a la mano”, cuenta. Desde entonces, este proyecto no se detuvo y comenzó diseñar poleras, polerones, crop-tops y faldas, entre otras prendas.

Incluso, aseguró que “quise apropiarme del término «gorda», porque la gente trata de decirte gordo como un insulto o que fuera algo malo y la verdad es que para mí no es bueno ni malo, es como decirle alto o crespa a alguien. Sí, yo soy gorda y no es algo que me defina, pero es una característica de mi cuerpo”. Fue así como confeccionó una polera que incluía un corazón bordado con la palabra “gorda”.

Si bien reconoce que ahora se encuentra en un “pequeño hiatus” tras abrir una agencia de marketing, actualmente cuenta con un taller en su propia casa donde puede dedicarse a elaborar sus diseños.

Rompiendo los estándares del retail

Consultada sobre su opinión de la industria del retail, la creadora de contenidos enfatiza que este rubro “está perdiendo el foco en cuanto ganancia y aquí es donde me pongo marquetera a morir”, parte diciendo.

“Si la industria del retail viera realmente cuáles son las necesidades de las personas a las que hay que venderle y no a las que ellos quieren venderles, se darían cuenta que hay un nicho de personas que está sedienta por estilo, por poder vestirse bien, por desarrollar su personalidad“, plantea.

En ese sentido, recalca: “Dejen de creer que vestirse es algo superficial, vestir es comunicar. Nosotros como seres humanos no nos cubrimos, sino que nos vestimos. La vestimenta es una decisión política“.

“En la mañana cuando una decide ponerse un escote, un beatle o un abrigo de cierto color, estamos tomando decisiones políticas querámoslo o no. Y también para representar la personalidad que tiene cada uno, si quieres verte más sensual, más profesional o qué se yo”, agrega.

En ese sentido, sotiene que la actual industria “está perdiendo plata, porque no le están vendiendo a la gente que realmente compra en retail. A la gente que le tratan de vender es de un status específico, todos tratan de subirse el pelo y ser muy aspiracionales, y la verdad es que solamente un porcentaje muy pequeño de la población tiene esas tallas”.

Consultada sobre conceptos como “body positive” o “body neutral”, Camila prefiere identificarse como una persona “en pro de la representatividad de todos los cuerpos y en todos los ámbitos”.

“En la televisión chilena, por decir algún medio masivo, actualmente que yo sepa no hay ninguna mujer gorda. Hombres gordos sí, pero mujeres no. Y si hay alguna mujer gorda en televisión, su peso es tema. Por ejemplo, el otro día se presentó Laila Roth en el Festival de Viña y ella habló de su peso y lo tiró como talla. Quiero que la gente que sepa que existo, pero que la gordura no nos define“, afirma.