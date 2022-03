Durante la jornada de este 8 de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer. Lo anterior, ha significado que miles de mujeres a lo largo de todo Chile han salido a las calles a manifestarse por sus derechos.

Una de las congregaciones más masivas se ha desarrollado en Plaza Baquedano, ya que desde la Coordinadora Feminista 8M hicieron un llamado a reunirse a eso de las 17:30 horas en la también conocida como Plaza Dignidad. La periodista Mónica Rincón llegó hasta este punto, en donde conversó con varias manifestantes para una transmisión en directo por las pantallas de CNN Chile.

Mientras la conductora entrevistaba a una joven, una mujer interrumpió con un grito. “¡Le pido a la Fiscalía que haga justicia con el abusador de mi hija!“, dijo con una voz potente. Al ser consultada por Rincón, la madre, quien se identificó como Selena Pinares, entregó parte de su testimonio y explicó que la justicia no es igual para los hombres que para las mujeres.

Posteriormente, Pinares expresó que “los abogados de la Fiscalía no funcionan… dicen que me llaman y a mí nadie me ha llamado. El caso lo archivaron y nos dejaron como mentirosas en las redes sociales”, agregando que “no nos creen”.

Finalmente, la madre señaló que el agresor fue un familiar y que habiendo un video de evidencia “el abogado no nos tomó en cuenta“.

