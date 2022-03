En medio de la masiva marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la Región Metropolitana internautas y mujeres asistentes a manifestación han denunciado la presencia de hombres encapuchados, quien las habrían atacado con piedras y objetos contundentes.

Incluso, desde Carabineros informaron que se encuentran ocupando sus medios disuasivos para despejar a “un grupo de personas que se encuentra lanzando objetos contundentes contra el personal en el sector Alameda con Morandé”.

#Santiago: Personal de Control de Orden Público (COP) ocupa sus medios disuasivos para despejar a un grupo de personas que se encuentra lanzando objetos contundentes contra el personal en el sector Alameda con Morandé. pic.twitter.com/4WpvICj81H — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) March 8, 2022

Asimismo, las información preliminares indican que las mujeres que marchaban comenzaron a increpar a los hombres que se encontraban reuniendo objetos para iniciar una presunta barricada incendiaria.

La acción significó que los antisociales comenzaron a agredir a las manifestantes con lanzamientos de piedras, golpes de puños y patadas.

“Capuchas acaban de amenazar con sacarme la chucha en la marcha porque dije que los hombres no deberían estar acá. No voy a tolerarle las puteadas a nadie, tampoco sus “a cuántas marchas has ido“, escribió una usuaria en Twitter.

“Todo bien con la acción directa y el bloque negro, les admiro pero no voy a aguantar estas estupideces. A una chica la trataron de maraca culiá, ni nuestra propia marcha es segura. Suficiente”, añadió.

Capuchas acaban de amenazarme con sacarme la chucha en la marcha porque dije que los hombres no deberían estar acá. No voy a tolerarle las puteadas a nadie, tampoco sus "A cuántas marchas has ido" — Güichipirichi (@GrrrlGrrrl) March 8, 2022

También habían mujeres. Lo menciono pa que se cuiden y tengan precaución porque unas chicas gritaron "Que se vayan los machitos" y las fueron a buscar pa amenazarlas. — Güichipirichi (@GrrrlGrrrl) March 8, 2022

Asimismo, el equipo de periodistas de CHV Noticias, logró constatar en torno a Plaza Baquedano, que se comenzaron a incendiar algunos fuegos de artificios, lo que generó la intervención de Carabineros para poder dispersar a los antisociales, quienes corrieron en dirección al Parque Bustamante.

En ese mismo sentido, encapuchados encendieron algunas barricadas, lanzando objetos contundentes en contra de las manifestantes que decidieron increparlos, para así seguir con la pacífica marcha conmemorativa.

Un grupo grande de hombres encapuchados tirando piedras y botellas en la mitad de la marcha; cortaron el paso. IN CRE I BLE. — Ines Carbacho García (@inescarbacho) March 8, 2022