Obstáculos, fuerza y apañe: Hablan las potentes voces femeninas que se toman el género urbano chileno

Este 2023 ha comenzado con mucha fuerza en el ambiente musical. Así ha sido, por ejemplo, para la cantante colombiana Karol G, quien además de haber tenido un paso triunfal por el Festival de Viña, ha llegado a los primeros puestos de reproducciones en álbumes y canciones en las listas globales de Spotify.

Y es que el fenómeno Bichota está cambiando el panorama en el ámbito urbano, escena que hasta hace no mucho estaba tomada por figuras masculinas que llenaban las listas y sonaban en radios y eventos.

Ha sido la misma artista colombiana quien ha sacado la voz con mucha garra por su género, afirmando que ella quiere mostrar la fuerza de las mujeres que no se dejan intimidar.

Y ese efecto de empoderamiento femenino también se está dando en el plano local, donde una diversidad de artistas mujeres están rompiendo los esquemas y logrando espectaculares trabajos en una industria donde los hombres ya no son los únicos que suenan.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este miércoles 8 de marzo, CHV Noticias te presenta artistas urbanas que están marcando el camino en Chile.

El sonido de Vlntna B

Valentina León tiene 22 años. Comenzó su camino en la música en 2019 bajo el nombre Vlntna B, acompañada de su primer single Cicatrices, una mezcla urbana fresca y relajada que combina los sonidos del rap, el R&B y el reggaetón, en una atmósfera etérea rica en capas y arreglos.

El particular estilo de la artista oriunda de Antofagasta, sumado a su bella voz y sentidas líricas, le han permitido expandir sus horizontes, dando paso a la creación de mucha más música a partir de esa primera grabación. Por eso, ha logrado abrirse espacio en diversos espacios y plataformas, como en Spotify, donde cada mes tiene un promedio de 43 mil 150 oyentes.

Para Vlntna B su propia música le parece “la combinación de sentimientos como melancolía, nostalgia, pena con alegría, empoderamiento, sensualidad”.

“Me gustaría que la gente pueda sentirse representada en mis letras y en mis sentimientos; que en mi música puedan encontrar confort, que puedan sentirse identificados con los distintos estados de las canciones y puedan sentir mi sonido como un abrazo o un mensaje para ellos”, contó la artista a CHV Noticias.

Este rápido crecimiento artístico, que también se ha traducido en un aumento de su popularidad, es fruto de un trabajo que “implica empoderarnos de una escena que en sus principios estaba tomada por el género masculino”.

“Hacerse un espacio dentro de este movimiento genera empoderamiento y seguridad. Además hoy muchas artistas femeninas están sumándose y la colaboración entre todas es muy importante. Poder expresar desde nuestras vivencias lo que sentimos al público me genera mucha satisfacción, porque vivimos cosas muy distintas a los hombres”, comentó Valentina.

“En un principio, las mujeres tenían el rol de musa dentro de las canciones de los artistas de la época. Ahora nosotras somos nuestras propias musas e inspiración. No estamos en segundo plano como en los periodos iniciales de la música urbana, más bien, estamos en primer plano y tomando el espacio del que se nos coartó muchos años”, agregó la urbana.

En ese mismo sentido, Valentina envió un mensaje a todas las mujeres que quieren ingresar al mundo de la música urbana para motivarlas a que nada las frene. “Les diría que lo den todo. Ahora hay un conglomerado muy lindo y unido de mujeres que hacen música urbana que pueden apoyarte. Tus vivencias y sentimientos son valiosos, y si quieres plasmarlos en algo tan lindo como la música, será bien recibido si lo haces desde adentro. El mundo quiere conocer y escuchar a más mujeres”.

Actualmente, Vlntna B está ad portas de sacar su primer álbum: Aqua. Con la publicación de ese disco, la artista quiere marcar un precedente en su carrera y darse a conocer a más oyentes.

La versalitidad de Bela

Gabriela Meriño es otra cantante que ha irrumpido en la escena con mucha fuerza e innovación. La artista conocida como Bela nació en pandemia y sacó su primer álbum, 00, en febrero de este 2023. Y si bien la urbana nacida en Quilpué tiene una carrera emergente, ha desafiado altísimos objetivos que incluso la llevaron a colaborar con los conocidos cantantes Alemán y Snoop Dogg realizando los coros de la canción Mi Tío Snoop.

La versatilidad de Bela le permite desenvolverse con soltura en sus potentes líricas acompañadas de rítmicos y veloces rapeos y, al mismo tiempo, endulzar el beat con preciosas voces que traen a la memoria el sonido del soul. Su música es, por ratos, oscura y callejera y su fluidez sincopada al soltar las rimas, que a veces pareciera que nunca se detienen, pueden identificarse con un estilo más originario del rap. Pero, de nuevo, su flexibilidad musical le permite fluir entre sonidos pertenecientes al reggaetón, el trap, el hip-hop y el soul.

No obstante, en su despegue dentro la industria de la música urbana, Gabriela ha debido sortear diversos obstáculos y exigencias que tienen relación con su género.

Bela identifica esas dificultades de la siguiente manera: “Uno de los mayores obstáculos son las expectativas que tiene la gente hacia las mujeres, sobre todo en el arte. Porque las expectativas siempre tienen que ver mucho con las características visuales, como el físico, la apariencia que debería tener una mujer exitosa en este rubro. Particularmente en la música, yo creo que ese es un obstáculo muy grande porque no siempre se puede cumplir con esos deseos del resto”.

Del mismo modo, cree que todavía existen ciertas desventajas de visibilidad respecto de las artistas mujeres que están en el núcleo del género urbano.

Pero para Bela, éste es un camino que se está cimentando y dando frutos. “Creo que cada año que pasa las mujeres tienen un espacio muchísimo más grande dentro del género urbano. La perspectiva sobre las mujeres va cambiando también en el ojo público. Cada vez son más mujeres con una narrativa de empoderamiento, de amor propio, de estar orgullosas de sí mismas, de estar orgullosas de su arte, de mostrar su arte sin tener esa sensación del qué dirán y que pobrecita… creo que ha avanzado bastante y debería seguir avanzando cada vez más”, manifestó.

Por eso, hizo un llamado a todas esas mujeres que quieren entrar en la escena urbana para expresarse y mostrar su arte, pero que por diversos motivos no se atreven.

“Que se atrevan, que lo hagan, que no lo piensen tanto. Al final esta vida es tuya y solamente tú eres la única responsable de cumplir tus sueños y de respetar tus sueños y darles el espacio que merecen dentro de tu vida. Creo que en el momento de tomar la decisión de si hacerlo o no hacerlo, siempre tienes que hacerlo. Sobre todo si es que está ligado a tus deseos, a lo que tú quieres, a tus sueños, a tus proyecciones de vida. Tienes que hacerlo, tienes que intentarlo”, aconsejó la cantante.

La multifácetica Mariana Bfly

Mariana Alejandra o Mariana Bfly es una artista que experimenta diversas formas para expresarse, ya que, además de cantante, es maquilladora profesional. Oriunda de Curicó, comenzó en la música hace cuatro años, pero han sido en los últimos dos que se ha concentrado en trabajar de lleno en sus proyectos, posicionándose como unas de las principales voces emergentes del género urbano, pese a sus pretensiones de incursionar en nuevos ritmos.

Sin embargo, pese a tener reconocimiento por parte de los seguidores de la escena nacional, detalló como es ser mujer dentro de la industria del género urbano. “Es muy bonito porque creo que no es como tan común ver a chicas urbanas, es más común ver a chicos hombres que a chicas. En el género urbano, también se forma una familia muy bonita, entre power girl, como full mujer y, también, como que nos hace expresar, y somos como la voz de todas las mujeres y podemos contar sus historias a través de la música”.

En la misma línea, explicó que pertenecer al género femenino en este espectro musical tiene aspectos positivos y negativos, ya que “muchas mujeres se sienten identificadas con algunas letras, de diferentes artistas, diferentes géneros, y creo que eso es lo que más nos hace sentirnos, como una visión y una esencia única. Y la verdad es que también tiene un lado pro y el contra”.

“El contra es que se nos hace un poco más difícil, creo yo. No sé por qué será, quizás porque seguimos viviendo en un mundo machista, siendo que hay muchas mujeres que son diosas, talentosas, pero increíbles; y siento que hay mucho talento por ahí que es emergente o que lleva muchos años sacándose la cresta y que literal no tienen el reconocimiento que deberían tener. No que me incluya yo ni nada por el estilo, porque a mí aún me falta mucha experiencia”, agregó.

Asimismo, Mariana, a quien le gusta transmitir magia, amor, armonía, tranquilidad y, también, mucha tristeza y nostalgia en sus canciones, sostuvo que estas dificultades han generado que crezcan como artistas porque “somos unas showoman, nos preocupamos de todo y se ve estéticamente mucho más hermoso, como que somos más delicadas, somos más sensibles. Eso, tenemos nuestra esencia y estamos tratando de ir por allá”.

A pesar de aquella sensación de crecimiento, reconoció que los mayores obstáculos que se le presentan a las mujeres en el género urbano son que “siempre los hombres nos van a ver como un objeto, eso todavía no se acaba, no se termina. No digo que todos los hombres nos vean así porque no todos son iguales, claramente, pero lamentablemente es así. Aunque estemos en el 2023 o 2024 avanza muy lento en ese sentido, como el desarrollo de querer evolucionar como hombre y ya aceptar todo de la mujer y que no haya ningún prejuicio”.

Además, señaló que existe poco reconocimiento a los procesos creativos de las cantantes femeninas. “Hay mujeres que tienen una esencia muy, muy linda y la estructura de sus canciones también es maravillosa. Tienen otra visión y esa visión se siente, es más angelical, por así decirlo, o también puede ser agresivo, pero hay mucho talento. Creo que deberían abrirnos las puertas mucho más ahora. Hoy en día, sí se nos están abriendo, no tengo nada que decir, pero aún así sigue habiendo dificultades“.

Por último, señaló la necesidad de reconocer el trabajo de todas las artistas femeninas que trabajan en el entorno de los proyectos musicales, diciendo que le “gusta mucho transmitir arte en las imágenes y, también, ayudar a otras chicas que también realizan arte, no sé, en 3D, digital, todas esas cosas que se usan hoy en día, hay tantas cosas, tanto talento, que me gusta que nos alcance a todas y darle espacio a diferentes talentos en todo, porque está todo por detrás, productores, diseñadores gráficos, visuales, sonidistas, montones de artistas y técnicos“.

La potencia de Akatumamy

Xaviera Fernández, más conocida como Akatumay, lanzó su primer single Me esfumo, durante el 2020, en pleno confinamiento por la pandemia del Covid-19. En la mayoría de sus canciones busca plasmar el empoderamiento femenino y desmarcarse de los paradigmas típicos de los hombres en la industria del género urbano. De esta forma, intenta atacar los estereotipos patriarcales que abundan en la escena nacional de este tipo de música.

A pesar de esta consigna, reconoció que las mujeres “estamos en un lugar más poderoso que antes. Ahora sí se da más espacio a las mujeres, ya sea en shows, en espacios de entrevista, hasta en la tele se nos da mucho más espacio, pero, aún así, creo que todavía falta mucho, mucho, mucho camino. Es verdad eso que a los colegas hombres que hacen lo mismo que nosotras se les dan muchas más oportunidades. Pero, poco a poco hay más mujeres que cantan, de a poco hay más apañe entre nosotras también, como que se ha creado un núcleo y un círculo muy bonito”, cuenta en conversación con CHV Noticias.

En esa misma línea, siente que las mujeres deben realizar un trabajo doble o triple más que los hombres, ya que, no solo deben poseer talento y cantar bien, sino que “necesitamos ser siempre consumibles para el público, siempre nos tenemos que ver bien, siempre tenemos que estar impecables, y también, siempre se nos juzga el doble a nosotras”.

En ese sentido, explicó que aparecen diversos obstáculos que complejizan su tránsito en la industria de la música. “Claramente nos cuesta mucho más y, también en tema de oportunidades, como muchas veces se nos cierran puertas simplemente porque no nos quisimos comer al productor o no nos quisimos comer al cantante. Como que se nos cierran oportunidades solamente porque nos ven como, más que nada, una vagina, más que como una mujer pensante”.

Frente a este tipo de situaciones, señaló que es necesario el “sentirse empoderada con el trabajo que una hace, sentirse segura con lo que una es y con el trabajo que nosotras hacemos, sentirnos orgullosas de todo el camino que hemos hecho. Yo siempre pienso esto, mi camino fue más fácil que, por ejemplo, el de las cabras que cantaban hace diez años atrás, y el camino de las cabras que vienen recién partiendo va a ser más fácil que el que yo tuve”.

Por último, al igual que sus colegas, reconoció que durante el último tiempo ha presenciado un cambio dentro de la industria musical en la que se desenvuelve, ya que, cuando ella empezó a cantar, hace tres años atrás, “era muy raro ver, no sé, en estos festivales urbanos, a una mujer”.

En relación con aquello, argumentó que “se veía muy raro si había alguna cabra ahí metida. O era la de siempre o no había. Igual ahora se está ‘dando más la mano’ de que agregan más a cabras emergentes, o realmente se está dando más el foco a mujeres en más espacios, no solamente en shows, sino también en entrevistas, o espacios comunes”.

La pasión de Aura Bae

Aura, como prefiere que llamen, es oriunda de la población Santa Julia de Macul, y se identifica con los sonidos del hip hop, reggaetón y trap. Compuso sus primeras canciones cuando tenía entre 15 y 16, hace casi 10 años, ya que siempre fue muy admiradora de la música en general y se le daba fácil improvisar con su guitarra. Su padre y su madre, quien estudiaba música docta y canto lírico, le contaban que antes de decir sus primeras palabras siendo guagua, se puso a cantar.

Sin embargo, fue en 2020 que se dijo “yo quiero romper, yo quiero ser mundial, yo quiero cumplir mi sueño de ir a por todas”. En ese momento sacó su canción y se percató que había una proliferación de personas que empezaron a hacer música, entre ellas “muchas cabras que estaban haciendo lo mismo y me dieron apoyo, nos dábamos apoyo mutuo. Entonces, fue muy hermoso ver cómo eso también ayudó mucho a que mi música se esparciera”.

Desde ese instante, observó que se presentan diversas dificultades en la carrera de todas las mujeres que quieren dedicar su vida al arte. “Uno de los mayores obstáculos con el que me he enfrentado en la música urbana, es darme cuenta de que es una industria hecha para hombres, que entre los hombres y para los hombres se dan muchas más facilidades,”, relató.

“Tanto a nivel técnico, cuando cuando tú llegas a dar un show, como te tratan los sonidistas, o cómo te trata un equipo, cómo te trata un management, o la misma cofradía que ocurre entre hombres dentro de la industria. Entre hombres es mucho más fácil que se den la mano, que hagan conexión o que quieran colaborar. Siendo mujer pasas a ser artista femenina y no eres necesariamente considerada.”, continuó.

Además, detalló que las mujeres tienen que preocuparse de más aspectos que hacen que todo sea más difícil, como “siempre verte impecable, siempre lucir tu pelo de cierta forma o tu styling de cierta manera, lucir hermosa. Tenemos que cumplir cierto estándar, cierto canon de belleza para calzar dentro de la industria. Nuestra imagen puede jugar mucho favor o en contra a la hora de entrar en la escena y creo que eso es algo que a los chicos se les da con mucha más facilidad”.

Frente a este escenario en el que deben convivir las mujeres, además de ser injusto, dice que les ha tocado “ser aguerridas, ponernos el cuero duro y saber que tenemos que ser de cierta forma o más tajantes o empoderarnos; educarnos, saber cómo llevar nuestra carrera, incluso de pronto informarnos más acerca de management o de cómo se maneja la industria en sí para que nadie nos pase a llevar, para hacer valer nuestros derechos”.

Por otra parte, también expresó la necesidad de “apoyarnos mucho entre nosotras”. Aquello ha ayudado a que exista “un apogeo de la música femenina durante estos últimos años que, yo siento, que el 2023 es el año de las cabras”.

Agregó que “eso ha sido muy bonito, muy hermoso porque nos hemos dado cuenta de que necesitamos hacernos este espacio y que nosotras mismas somos quienes nos lo vamos a dar. Y entre productoras, managers, DJs, bailarinas, todas quienes estamos haciendo escenas nos tiramos para arriba y nos apañamos entre nosotras. Eso le ha dado muchísima más fuerza a la música femenina dentro de la industria”.

También, al igual que sus colegas, se refirió al cambio que se está llevando a cabo dentro de la escena urbana en Chile. “Hay más presencia de mujeres haciendo de todo, en la producción, tanto de eventos como producción musical, en beatmakers, en dJs, en hacer industria, en el management, mujeres haciendo música, la presencia femenina en todos los cargos de poder también ayuda a que todas surjamos y eso es algo que ya está ocurriendo”.

“Ojalá en algún momento deje de ser como la presencia femenina y simplemente sea un trabajar mano a mano y trabajar codo a codo con los hombres de la industria, y llegar a un punto en el que simplemente somos artistas. Somos cada quien haciendo su trabajo y considerar que es por igual”, finalizó.