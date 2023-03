“La Tierra siendo la Tierra”: África se está rompiendo y eso permitiría la formación de un nuevo océano

Aunque en rigor el océano es uno, para facilitar su comprensión es que se consensuó en que son 5 los existentes. ¿Cuáles? Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Pero esta situación podría cambiar. ¿Por qué? Porque se podría estar formando un nuevo océano en el este de África.

Así lo sostiene un grupo de geólogos, quienes confirman algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo y es que el continente africano está viviendo un proceso de división.

Lo novedoso está vez se reveló por medio de un estudio, publicado en la revista Geophysical Research Letters, que combina datos sísmicos de la formación de grietas para demostrar que es impulsada por procesos similares a los del fondo marino.

Los expertos sostienen que la ruptura terrestre, descubierta en Etiopía durante 2005, está creando un nuevo océano. Esto en la medida que África se parte en dos a través de una gigantesca grieta que se extiende por cerca de 5.000 kilómetros a lo largo de, por lo menos, una decena de países.

Separación de placas

En este sector del planeta interactúan las placas tectónicas de África (o Nubia), Arabia y Somalí. Mientras las dos primeras chocan, la última y Nubia se separan milimétricamente en un proceso que comenzó hace unos 30 millones de años.

Lo que llama la atención de los científicos es que este es el único lugar en la Tierra en donde se puede analizar cómo una grieta continental se convierte en una abertura oceánica.

“El sector oriental del Valle del Rift es muy activo, esto se ve en los muchos temblores que ocurren a su alrededor. Por lo que es posible que se esté formando un océano a lo largo del brazo oriental del Valle del Rift africano. Sin embargo, eso tomará mucho tiempo, probablemente, millones de años”, ilustra Edwin Dindi, geólogo de la Universidad de Nairobi en Kenia.

“Los continentes van cambiando con el tiempo. No se quedan quietos como esas ‘piezas de rompecabezas’ que vemos ahora, sino que estas piezas van chocando o se van separando. Tienen muchas interacciones”, afirma Cristián Farías, geofísico chileno.

La Tierra siendo la Tierra

El valle del Rift de África Oriental es una de las grietas más extensas en la superficie de la Tierra, la cual abarca desde Jordania en el suroeste de Asia hasta Mozambique en el sureste africano recorriendo más de 6.000 kilómetros de largo.

“Hace tiempo que se viene analizando la probabilidad que África se rompa en dos. Lo que debemos tener claro es que estos procesos son súper graduales. Son fenómenos lentos que toman miles o millones de años, es decir, nosotros ni siquiera nos daremos cuenta”, dice Cristián Farías, académico de la Universidad Católica de Temuco en Chile.

El geofísico nos invita a pensar que “Chile, en millones de años, no será ni siquiera la sombra de lo que es hoy. Y no sólo por el cambio climático que nos quitará costa, sino por la forma en que las placas de mueven. Todo fue distinto antes y lo será en el futuro también. No es dada terrible, sólo es la Tierra siendo la Tierra”.