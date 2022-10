¿Cómo surge el viento? Y las especies animales y vegetales que están en peligro de extinción superan el millón

¿Saben qué origina los vientos? Si la respuesta es no, te recomendamos que no salgas de esta página. En una nueva edición de Alerta Climática, conocimos la explicación de este fenómeno y, además, revisamos las consecuencias que ha tenido la intensa temporada de tifones y huracánes en el hemisferio norte. Finalmente, este 4 de octubre se celebra el día mundial de los animales. Aunque, a decir verdad, no hay mucho que celebrar: Son más de 1 millón las especies animales y vegetales que corren serio peligro de extinción en el planeta. Esas y otras noticias fueron las que revisamos en este episodio.