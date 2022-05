Calentamiento global acelera a fondo: OMM reconoce que temperatura del planeta superará el límite de seguridad

¡El calentamiento global aceleró a fondo! Tanto que existe un “50% de probabilidades que, por lo menos en uno de los próximos cinco años, la temperatura media anual del planeta supere temporalmente en 1,5°C los índices preindustriales”, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Como si fuera poco, “hay un 93% de probabilidades que al menos uno de los años del período comprendido entre 2022 y 2026 se convierta en el más cálido registrado y desbanque a 2016 del primer puesto”, sostuvo la entidad.

En 2015, año en que se firmó el Acuerdo de París para limitar el alza de la temperatura global en 1,5°C antes de finalizar el presente siglo, la probabilidad que en algún momento puntual el calentamiento superara esta marca era casi nula, detallan los expertos.

“Este umbral de 1,5°C no es una cifra aleatoria, sino que indica el punto en el que los efectos del clima serán cada vez más perjudiciales, no sólo para las personas, sino que para todo el planeta”, señaló Petteri Taalas, secretario general de la OMM.

The odds of at least one of the next 5 years temporarily reaching the #ParisAgreement threshold of 1.5°C have increased to 50:50. In 2015 the chance was zero. We are edging ever closer to a situation where 1.5 °C could be exceeded for an extended period ⏩ https://t.co/xFlPEMfeZe pic.twitter.com/DO9oRlW1vR

“Mientras no cesen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las temperaturas aumentarán. En paralelo, los océanos seguirán calentándose y volviéndose más ácidos, el hielo marino y los glaciares continuarán derritiéndose, el nivel del mar subirá y las condiciones meteorológicas serán cada vez más extremas”, advirtió Taalas.

En 2021, la temperatura media en la superficie del planeta se situó 1,1°C por encima de los niveles preindustriales. Los episodios consecutivos del Fenómeno “La Niña” conllevan una reducción de las temperaturas mundiales, pero ese efecto de enfriamiento es provisional y no invierte la tendencia de calentamiento a largo plazo.

Por lo mismo, un eventual episodio del Fenómeno “El Niño” provocaría un repunte inmediato de las temperaturas, como ya ocurrió en 2016, el año más cálido del que se tiene constancia.

There is a 50:50 chance the annual average global temperature will temporarily reach 1.5°C above the pre-industrial level for at least 1 of the next 5 years: @WMO.

⚠️ A sobering reminder why more ambitious climate action is urgently needed. ⚠️

— UN Climate Change (@UNFCCC) May 10, 2022