Calentamiento global y total: Reino Unido superó 40° por primera vez en su historia

“Nunca pensé ver esto en mi vida”, exclama, Stephen Belcher, jefe de ciencia y tecnología del Servicio Meteorológico Nacional de Reino Unido. Los calificativos no dan abasto para dimensionar el impacto provocado por los 40,3 °C registrados en Coningsby (Condado de Lincolnshire) alzándose como la temperatura más alta en la historia de Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte).

Por primera vez se superó la barrera de los 40 °C, incluso, en Londres que llegó a 40,2 °C durante este martes 19 de julio. La capital de Inglaterra se emplaza a 51° de latitud norte, lo que equivale aproximadamente a la ubicación de Puerto Natales en la región de Magallanes, Chile, que se encuentra a una latitud similar en la mitad sur del planeta.

En todo caso, conviene aclarar que los eventos climáticos extremos del norte no son replicables en el sur debido a la mayor continentalidad en esa mitad del globo. ¿Por qué? Porque la tierra se calienta (y se enfría) mucho más rápido que el agua.

At least 29 observation sites across England have provisionally broken the previous all time maximum UK record of 38.7 °C this afternoon

