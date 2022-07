Continúa la sequía pese a lluvias: Orrego advierte que “el fantasma del racionamiento no ha desaparecido”

Los 13 años de mega sequía nos mantienen con un importante déficit hídrico, por lo que la opción del racionamiento de agua no está descartada pese a las lluvias registradas en los últimos días. “Actualmente en la Región Metropolitana tenemos un déficit del 55% de precipitaciones y se prevé que, al finalizar el invierno, no logremos completar un año normal de precipitaciones debido a la condición de La Niña”, explicó Carlos Faúndez, académico de Agronomía UDLA. Según los datos entregados en el segundo encuentro de la mesa de emergencia hídrica liderada por el Gobierno Regional de la RM, hasta lo que va de este año han caído 69,1 milímetros (mm) de agua lluvia, es decir, 8,7 mm menos que el 2021 en esta fecha. “El fantasma del racionamiento todavía no ha desaparecido y tenemos que trabajar hoy día para asegurar el agua de mañana”, sostuvo el gobernador Claudio Orrego.