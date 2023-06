“Hay que estar preparados”: Cuándo y a qué hora va a llover en la Región Metropolitana esta semana

La baja segregada ha generado precipitaciones intensas en el borde costero y sus cercanías. Poco a poco se acerca a la zona central y aumentan las probabilidades de lluvia en la capital. Eduardo Sáez, meteorólogo de El Tiempo CHV, explicó que esto “se va a extender desde la Región de Valparaíso hasta sectores de la Región del Maule”, sin embargo respondió una duda crucial: “¿Es seguro que vaya a llover?”. Al respecto, detalló que “en el valle es más difícil, pero como es baja segregada, no podemos decir que no ni podemos decir que sí. Hay que estar preparados, porque probablemente a las 2 de la mañana tengamos algunos chubascos“. Pero eso no es todo, ya que también “es muy probable que comencemos la temporada de lluvia esta semana”.