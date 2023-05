“Hay posibilidad”: ¿Cuándo y dónde volverá a llover esta semana en la Región Metropolitana?

El meteorólogo de CHV Noticias, Eduardo Sáez, adelantó que esta semana va a ser una de las más lluviosas que vamos a tener, pero no en Santiago. Según dijo, en la capital vamos a tener precipitaciones en la cordillera que podrían manifestarse en Melipilla y Paine y “en una de esas pueden caer algunas precipitaciones de menor cantidad este martes, miércoles y viernes en la mañana” en la RM. Sin embargo, según el experto se trata de “unas lluvias que no mojan a nadie”. En suma, “hay posibilidad, pero de ahí no va a pasar, por lo que estamos calculando”.