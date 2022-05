¡Continúa el infierno! India y Pakistán arden por extrema e interminable sucesión de olas de calor

Amplias, intensas y prolongadas. Los calificativos para la sucesión de olas de calor severas que han afectado, y lo seguirán haciendo, a gran parte de India en el sur de Asia, el segundo país más poblado del mundo con cerca de 1.400 millones de seres humanos, desde marzo a la fecha.

Las temperaturas del aire han rozado los 50 °C y a ras de suelo superaron los 60 °C, incluso, en sectores de su vecino, Pakistán. El calor extremo no sólo ha provocado la muerte de decenas de personas, sino que además ha exigido al máxima el sistema energético de la nación, ha causado un daño irreparable a los cultivos, proliferan los incendios forestales, entre otras consecuencias devastadoras.



¿Por qué estas olas de calor tan largas e intensas? Por la combinación de dos factores: patrón sinóptico y cambio climático. Tal cual, no sólo se puede responsabilizar a este último como se acostumbra con tanta frecuencia por estos días.

“La exposición a las olas de calor es mucho mayor, en órdenes de magnitud, en India que aquí en Chile”, expone Martín Jacques, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académico del departamento de geofísica de la Universidad de Concepción.

“Hablamos de un patrón sinóptico ‘estancado’ con un bloqueo muy fuerte que impide una ventilación efectiva en esa zona del mundo. Entonces tenemos la combinación de una condición meteorológica favorable para este evento extremo puntual que se complementa con los efectos del cambio climático. Por eso es importante aclarar que no se trata sólo de cambio climático”, sostiene el geofísico y doctor en Ciencias del Clima.

