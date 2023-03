¿Tendremos más lluvias este invierno? Confirman el término del fenómeno La Niña

Fenómeno La Niña, gracias por venir. Luego de 3 años presente, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos confirmó que “La Niña ha terminado” y que durante el resto del primer semestre de 2023 “se espera que continúen las condiciones neutrales”, al menos, hasta el comienzo del invierno en el hemisferio sur.

¿De qué se trata? “El fenómeno El Niño corresponde a un aumento de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico. La Niña es lo opuesto, un enfriamiento. En general, sus impactos en Chile son antagónicos también. Mientras los inviernos con El Niño suelen ser más lluviosos, con La Niña son más secos”, detalla la Dirección Meteorológica (DMC).

La Niña has ended and #ENSO -neutral conditions are expected to continue through the Northern Hemisphere spring and early summer 2023. This is the final #LaNina Advisory for this event. https://t.co/5zlzaZ1aZx pic.twitter.com/dXOLGmOP7I

Con La Niña disminuyen las probabilidades de precipitaciones en gran parte del país agravando la sequía extrema que, incluso con la presencia del fenómeno El Niño en algunos periodos, ha perdurado durante 14 años. Y, de contrapartida, facilita el aumento en el volumen de precipitaciones que caen en el altiplano durante el verano.

La neutralidad dice relación con parámetros considerados normales en la temperatura superficial del mar ecuatorial en el Pacífico, es decir, no se presentan las anomalías ni de La Niña (fría) ni de El Niño (cálido).

¿Qué repercusiones trae a Chile el entrar en una fase neutra? Lo primero que conviene aclarar es que lo que ocurre en el océano repercute en la atmósfera, pero esta influencia no es automática.

Una vez que esto pasa, en el ámbito meteorológico debiese presentarse una época de normalidad en cuanto, por ejemplo, a los patrones de precipitaciones. Pero, desde hace años, la normalidad de antes ya no existe, entre otros factores, debido al cambio climático.

La Nina is over! At least according to the latest ENSO Outlook from @NWSCPC. Our ENSO Blogger breaks it all down along with what can we expect for ENSO through the summer and into next fall and winter. https://t.co/30StmYCa7y pic.twitter.com/MKeH8PP4Ng

— NOAA Climate.gov (@NOAAClimate) March 9, 2023