Manual del reciclaje: Conoce lo que sí y lo que no se puede reciclar en Chile

A estas alturas, todos debiésemos practicar la regla de las 3R, especialmente, la primera de ellas:

1. REDUCE los residuos que generas: ¿Realmente necesito lo que voy a adquirir? ¿Me hace falta de verdad?

2. REUTILIZA antes de desechar: ¿Se podrá reparar? ¿Lo puedo transformar en algo útil nuevamente?

3. RECICLA si no pudiste evitar adquirir un producto (reducir) o aprovecharlo en otra cosa (reutilizar), recién entonces piensa en separarlo para reciclar.

El reciclaje es el proceso por el cual las materias primas de los productos se pueden transformar en nuevos materiales. En Chile se reciclan: Vidrio, papel, cartón, envases de cartón para bebida, lata y plástico.

Vidrio

Pese a su nobleza, no todos los productos de vidrio se reciclan, por ejemplo: Ventanas, ampolletas, tubos fluorescentes, tubos de ensayo, loza, vidrio templado, espejos, parabrisas.

El resto de los vidrios sí se reciclan, como vasos o botellas. Para que ello, esos envases deben lavarse, secarse, quitarles las etiquetas y las tapas.

Latas y aluminio

Aunque en nuestro país se recolectan las latas de bebidas o cervezas de aluminio, su reciclaje no se realiza en Chile, lo cual aumenta su huella ecológica.

El aluminio es un material noble tanto como el vidrio. No tanto así las hojalatas, aunque la ventaja de es que sí se recicla en Chile. Se procesan las que contienen frutas o pescados en conserva.

Para su recolección, estos envases deben estar limpios, secos, sin etiquetas y aplastados.

No se reciclan tarros de pintura, de aerosoles (desinfectantes o desodorantes) ni tarros contaminados con productos tóxicos.

Papel y cartón

No todo el papel y el cartón son reciclables, a saber, las cajas que contienen alimentos y que están contaminadas con grasa o aceite. Las cajas de pizza manchadas no se reciclan; ni las de sándwich ni completos, menos las servilletas de papel. Tampoco los vasos cartón (y plástico) para el café, té o jugo.

No se reciclan los libros con tapa, papel térmico, encerado o parafinado, tampoco las hojas pintadas con témpera o papel sucio.

Sí se pueden reciclar: papel blanco, hojas de cuaderno, boletas, facturas, papel de regalo, cartulina, cajas de cereales (siempre que sólo tengan cartón y no plástico), diarios, revistas, libros sin tapa, papel craft, tubos de papel higiénico.

Envases de cartón para bebidas

Los envases de cartón para bebidas están compuestos por cartón, polietileno en baja densidad (plástico) y aluminio. Estos se reciclan, ya sea que contengan jugos, leches, frutas, salsas de tomate, incluso, vino. Para ello tienen que estar limpios, secos, extendidos y aplastados.

Plásticos

Para facilitar su separación, los plásticos se dividen en siete grupos:

1 – PET, botellas de bebidas, agua, bandejas de torta, clamshell. Sí, son los más reciclables; salvo las botellas con aceite y vinagre.

2 – PEAD, botellas de shampoo, colonias, yogurt (grandes), leche, detergentes líquidos, artículos de limpieza. Sí, reciclables.

3 – PVC, tubos, cañerías, cables eléctricos, discos de vinilo, tarjetas de crédito. No, no se reciclan.

4 – PEBD, bolsas de supermercados, el envoltorio del arroz, de los fideos, del papel higiénico, del pan de molde, los films plásticos, bolsas de basura. Sí, potencialmente reciclables.

5 – PP, mamaderas, tapas de botellas, bombillas, contenedores de alimentos, cajas de almacenaje, maseteros. Sí, potencialmente reciclables.

6 – PS, vasos, platos y cubiertos desechables, el plumavit, envases de margarina, helados, cereales, yogurt. Sí, potencialmente reciclables, pero salvo los envases con las etiquetas pegadas, como los de la mayoría de las marcas de yogurts.

7 – Agrupa el resto de los plásticos, muchas veces mezclados para formar un producto, como nylon, teléfonos, juguetes, artículos médicos, como jeringas, bandejas de microondas, sachet con mayonesa, mostaza, kétchup, salsa de tomate, fruta molida, etc. No, no es reciclable.