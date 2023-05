Atención, fanáticos del frío: Anuncian probabilidades de chubascos para esta semana en la Región Metropolitana

Este domingo será el último día de la séptima ola de calor que está azotando la Región Metropolitana. Según indicó Alejandro Sepúlveda Jara, editor de El Tiempo en Chilevisión, existen probabilidades de que caigan chubascos sobre la capital en la semana que viene.

Este fenómeno climático sería producto de la vaguada costera que está avanzando sobre el literal, que consiste en una baja presión atmosférica, cuyas nieblas ingresarán este lunes sobre Santiago.

A raíz de esta situación, los santiaguinos volverán a disfrutar de temperaturas agradables para realizar actividades al aire libre y caminar sobre las hojas que caen de los árboles.

¿Cuándo podrían caer gotas en la capital?

En concreto, este lunes 15 de mayo, la Región Metropolitana alcanzaría los 18° de temperatura máxima. Asimismo, producto de esta manifestación meteorológica, este miércoles 17 podrían caer chubascos sobre la capital y en algunos sectores de Valparaíso, Coquimbo y Atacama.

“Este miércoles está la probabilidad de chubascos, no una lluvia generalizada, en sectores no sólo de la Región Metropolitana sino que también de Valparaíso, Coquimbo y hasta el sur de Atacama. Especialmente, en sectores de la cordillera andina pero más de algún chubasco se podría escapar en el sector costero”, afirmó Sepúlveda en CHV Noticias AM.

Además, de seguir acresentándose esta situación climática, el próximo domingo 21 o lunes 22 de mayo podrían registrarse lluvias más constantes sobre las calles.