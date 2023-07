Temperaturas invernales: ¿Lloverá en la Región Metropolitana durante los próximos días?

La niebla se hizo presente en gran parte de la capital la madrugada de este lunes. Un fenómeno que hace creer que las precipitaciones podrían acercarse, pero no es así. Eduardo Sáez, meteorólogo de El Tiempo CHV, explicó que habrá precipitaciones desde Magallanes hasta La Araucanía, con posibilidad de tormentas eléctricas. Pero las nubes en la zona centro “van a ir disipando y esperamos un cielo más abierto durante la tarde”. En el caso de la Región Metropolitana, para esta jornada se pronostica una máxima de 16°, lo mismo para el martes y con posibilidad de ser similar durante el resto de los días, siendo tachada como una semana “copy paste”. Pero sobre posibles precipitaciones, fue enfático en señalar que “no hay esperanza, no se ve nada de nada. Pero desde el Maule al sur, esta semana vamos a tener cuatro lluvias desde el martes”.