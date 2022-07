Pronóstico meteorológico para Londres en 2050 se hizo realidad esta semana

Lo que hace dos años fue un experimento esta semana se convirtió en realidad, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido hiciera en 2020 un crudo pronóstico para el año 2050 en la ciudad de Londres.

Con temperaturas que alcanzaron los 40° por primera vez en la historia de la capital de Inglaterra, el modelo hecho por el organismo se viralizó rápidamente en redes sociales al ser casi idéntico a la información meteorológica del pasado martes.

El programa especial fue realizado en 2020 por el Servicio Meteorológico a modo de experimento para pronosticar cómo sería un anuncio del tiempo en 2050. Esta fue calculada utilizando modelos climáticos de largo alcance para ver qué tipo de temperaturas presenciaría el mundo tres décadas después.

En ese entonces, los gráficos de la oficina dijeron que “no es un pronóstico meteorológico real” y que se trataba de “ejemplos del tiempo según las proyecciones climáticas”. Pero aquella proyección climática se convirtió en realidad el pasado lunes y martes.

“Hoy, el pronóstico para el martes es escandalosamente casi idéntico (al hecho en 2050) para grandes partes del país”, tuiteó el científico de la Universidad de Columbia, Simon Lee, añadiendo en un post posterior que “lo que viene el martes da una idea del futuro”.

El experto en meteorología, que dio cuenta de la coincidencia entre ambos pronósticos, señaló también que “no creo que se pueda interpretar esto como que el cambio climático está ocurriendo ‘más rápido de lo previsto'”, comentó. “Los modelos climáticos han demostrado que es posible alcanzar los 40ºC en el Reino Unido con el clima actual, sólo que es muy raro. Lo que quiero decir es que lo que va a ocurrir el martes da una idea del futuro”, advirtió Lee.

In 2020, the @metoffice produced a hypothetical weather forecast for 23 July 2050 based on UK climate projections.

Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi

— Dr Simon Lee (@SimonLeeWx) July 15, 2022