¡A beber mucha agua! Los 30° serán protagonistas este miércoles 16 de noviembre en la Región Metropolitana

La primavera ya está haciendo lo suyo y las altas temperaturas llegaron para quedarse. Al menos lo que queda de esta tercera semana de noviembre.

Este martes, los termómetros superaron los 30°, llegando incluso a los 32°, mientras que la mínima bordeó los 14°, dando como resultado una calurosa jornada que obligó a las personas a recurrir al aire acondicionado y a refrescarse.

Este 16 de noviembre, la situación no será muy diferente y los termómetros no bajarán de los 30°, por lo que la recomendación es beber mucha agua, utilizar bloqueador y evitar exponerse al sol si no es necesario.

El pronóstico para este miércoles 15 de noviembre

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, este 15 de noviembre la máxima llegará a los 31° y la mínima será de 11°.

¿Cómo estarán las regiones?

En regiones, los termómetros llegarán a los 19° en Antofagasta, 17° en La Serena y Coquimbo, 17° en Valparaíso, aumentando a 27° en Chillán y bordeando los 20° en Temuco y Valdivia.

Mira el detalle aquí: