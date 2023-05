¿Qué es la inversión térmica? El factor ambiental que dificulta la dispersión de los contaminantes en el aire

¿Por qué en los meses fríos la contaminación del aire nos ahoga? Durante los otoños e inviernos, en aquellos días de estabilidad en la tropósfera, la polución del aire se concentra sobre la superficie ahogando a las ciudades del centro y sur de Chile, especialmente, aquellas con menos ventilación.

El tema es que más allá de las fuentes contaminantes hay un factor meteorológico que incide en esto, se trata de la inversión térmica. ¿Qué es? Es un fenómeno común en los meses más helados y que tiene relación con el comportamiento inverso de las temperaturas.

¿Cómo es eso? Lo habitual es que en la medida que subo hacia el cielo la temperatura vaya bajando. En fácil, si en la superficie registro 30 grados, esta marca baja en la manera que asciendo hasta llegar a 0 grado Celsius, por ejemplo, a unos 3 mil metros de altitud. Por eso la nieve se acumula en las cumbres de la cordillera.

Así, entre más arriba, más frío, alcanzando unos 50 °C bajo cero en lo alto de la tropósfera (10 a 12 kilómetros de altitud).

Cambia el patrón

Con la inversión térmica ocurre lo contrario al tener una atmosfera estable en la época fría. Así, con cielo despejado y ausencia de vientos, llegan las heladas, e incluso, se forma escarcha en el suelo por lo que se enfría también el aire cercano a la superficie.

Recuerden que el aire frío es más pesado que el cálido, por eso, el primero tiende a bajar y el segundo a subir.

Entonces, si tenemos 0 °C en el piso, en este contexto, en vez de ir bajando, la temperatura sube en la medida que asciendo: 0 °C, 1 °C, 2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C y así. Se origina el fenómeno inverso al de costumbre.

Ahora, en algún punto se debe volver la normalidad y, entonces, de 5 °C empieza a bajar a 4 °C, 3 °C, 2 °C, en fin, como corresponde para llegar a los 50 °C bajo cero en lo alto de la tropósfera.

Así, el punto en donde cambia el patrón de la temperatura para volver a la normalidad se fija la inversión térmica.

Vientos

Debajo de la zona de inversión térmica el aire es frío, pesado, denso, por lo que le cuesta mucho ascender. Por eso, con las fuentes contaminantes dentro de la zona de inversión, la polución permanece atrapada.

¿Hasta cuándo? Hasta que se modifican las condiciones ambientales y, en otoño o invierno, aparecen las lluvias y, especialmente, los vientos.

No es que la contaminación desaparezca con estos factores, sino que se dispersa. Entonces, ¿la inversión térmica es la culpable de la contaminación en los meses fríos? No, las responsables son las fuentes que originan la polución y quienes no las fiscalizan. No perdamos el foco.