Río Maipo muestra los efectos de la crisis hídrica: Preocupación aumenta por la falta de lluvias

El río Maipo sufre una de sus crisis hídrica más grave de los últimos tiempos, luego de un déficit de más de un 30% de su caudal. Asimismo, la problemática se vería incrementada ya que no se pronostican precipitaciones en las próximas semanas. En ese contexto, vecinos y vecinas de la comuna muestran su preocupación por la pérdida de vegetación tras la baja en las lluvias que según los expertos, viene desde 1980. En ese contexto, el panorama no es alentador ya que no hay pronóstico de caída de agua para los próximos meses. Lo anterior, podría afectar considerablemente a la ganadería del sector y al turismo.