El anticipo del 10% de rentas vitalicias es un proceso que ha levantado polémica en Chile y Estados Unidos. Esto debido a que el grupo estadounidense Ohio National, que representa a una aseguradora que trabaja con rentas en Chile, pidió oficialmente activar el mecanismo de resolución de controversias, asegurando que con este anticipo se vulneraban sus derechos establecidos en tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos, acusó estar recibiendo trato no justo ni equitativo, y hablan de expropiación indebida. Un hecho común entre inversionistas y países americanos, pero pocas veces visto en Chile como protagonista. Por ahora son conversaciones, pero podría terminar todo en un juicio. Así lo explicó el canciller Andrés Allamand, indicando que son “seis meses de consultas amistosas, que si no fructifican, la empresa tendrá la posibilidad de recurrir al CIADI”, instancia del Banco Mundial donde se dirimen conflictos entre empresas y Estados, algo a lo que no se quiere llegar.