Diversos comerciantes han dejado en manifiesto que la circulación de monedas se ha vuelto bastante escasa, motivo por el cual no pueden entregar vuelto a los consumidores cuando compran algún producto básico con efectivo.

Debido a esto, el Banco Central junto a la Cámara Nacional de Comercio (CNC) dieron a conocer la campaña “Rompe el chanchito y paga con monedas”, iniciativa que busca enmendar esta situación.

Ambas entidades informaron que hay un déficit que supera los $120 millones en monedas y billetes, las cuales aseguraron que podrían estar guardadas en los hogares debido a la pandemia del COVID-19.

Lee también: INE: 50% de quienes trabajan percibieron ingresos menores o iguales a $420 mil al mes

Según explicó Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC, “cuando empezó la pandemia estábamos todos sin saber muy bien de qué se trataba el contagio. Pero ahora tanto la OMS como otras organizaciones han dicho que las monedas no implican un riesgo mayor a cualquier traspaso de bienes”.

Respecto a por qué es importante que la gente comience a realizar pagos con monedas, Silva recalcó que actualmente “se produce un problema en los comercios. Sobre todo, porque con la entrega de bonos y retiros se ha producido una circulación muy grande de billetes de alta denominación, $10 mil o $20 mil”.

“Entonces, la gente va a comprar con este tipo de billetes y no hay cambio para darle, produciendo un estanco en la circulación normal del comercio “El consumidor cree que el comercio no quiere darle vuelto, pero no se tiene vuelto. De ahí van a su banco a pedir monedas, el banco tampoco tiene porque están guardadas en nuestras casas”.

Lee también: ENAP confirmó una leve baja en el precio de las bencinas para este jueves 19 de agosto

En este marco, se informó también que en el 2020, por primera vez las transacciones con tarjetas de crédito y debito superaron a las que se realizaron en efectivo.