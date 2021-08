El estallido social y la pandemia no han sido un impedimento para el negocio de los arriendos en la Región Metropolitana.

Así lo demostró un estudio realizado por la Universidad Católica (UC), el cual arrojó que el 45% de las ofertas de arriendo en Santiago se concentran, principalmente, en 10 barrios de la capital, destacándose las comunas de Estación Central, Santiago Centro y Las Condes.

En entrevista con CHV Noticias, el director de estudio urbanos de la UC, Luis Fuentes, explicó que la indagación, que comprende los dos últimos años, arrojó que esos 10 barrios “están localizados principalmente en el eje de Alameda, Providencia y Apoquindo”.

“Hay una concentración importante en Estación Central, Santiago Centro, en el barrio Santa Isabel y en otros sectores del oriente de Santiago, principalmente en la comuna de Las Condes”, señaló Fuentes.

Según detalló el director de Estudios Urbanos de la UC, lo que ocurre en Estación Central se explica porque los departamentos en ese sector son “pequeños, como promedio de 38 metros cuadrados, o sea, muy reducido y su principal atractivo es que están muy cerca del Metro, tienen mucho acceso a buses y además están muy cerca del centro de Santiago, que es donde se concentran los principales trabajos”.

Además, agregó que “a pesar de los reducido que son los departamentos, se vuelve un lugar atractivo para vivir por el costo alternativo que tiene vivir en otros lugares. Son arriendos que rondan los 300 mil pesos y por ese monto es muy difícil encontrar un lugar bien localizado como estos departamentos que están en Estación Central”.

Por otro lado, sobre el barrio Santa Isabel comentó que la situación es similar al decir que “los departamentos son un poco más grandes, en torno a los 42, 47 metros cuadrados”, y que están cerca de la Alameda.

“Estación Central, tanto Santa Isabel como Santiago Centro, son los lugares que tienen mayor nivel de ocupación o la menor tasa de vacancia”, señaló. “Esto se ha venido recuperando durante los últimos meses, porque por el estallido social y la pandemia, el centro de Santiago fue uno de los lugares más afectados”, añadió y reveló que el “avisaje aumentó en un 300%” porque mucha gente se vio obligada a irse por “el deterioro en su calidad de vida o por efecto del confinamiento”.

Una situación diferente es lo que ocurre en el sector oriente de la RM. De acuerdo a lo señalado por el experto de la UC, “es un mercado totalmente distinto al centro de Santiago y el caso de Estación Central”, porque los departamentos cuentan con más metros cuadrados, entre los 80 y 120, además de mejores terminaciones. Sin embargo, el costo es más alto.

“El promedio, más o menos el valor unitario, son de 11.500 pesos el metro cuadrado”, por lo que un departamento de 120 metros cuadrados puede llegar a costar, de arriendo mensual, cerca de 1 millón 200 mil pesos.

Finalmente, Fuentes explicó que ese sector está destinado a profesionales, quienes prefieren vivir en una especie de “burbuja”, debido, en parte, a que trabajan por esa zona, como lo que ocurre en el barrio El Golf.

“Es una opción personal no comprar una vivienda, no amarrarse a un determinado lugar porque tienen expectativas de poder trabajar en distintos lugares, entonces optan por no amarrarse a un crédito hipotecario”, concluyó.