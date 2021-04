El hashtag #BonoClaseMedia2021Rechazado se hizo trending topic desde primera hora de este domingo, luego que cientos de personas reclamaran en redes sociales por no cumplir con los requisitos para acceder al Bono Clase Media.

“Mi realidad debe ser la de millones de chilenos, ser demasiado rico para el Estado y ser demasiado pobre para los bancos, en ambos casos la penitencia es sólo una ‘no merecer ayuda'”, escribió un usuario de Twitter, adjuntando un pantallazo del mensaje que le informaba que no cumplía con los requisitos para acceder al beneficio.

Como él, varios compartieron sus propias experiencias al postular. Desde Fundación Sol afirmaron que lo sucedido es “un fiel reflejo del ‘modelo’ chileno en medio de una de las crisis más severas de los últimos 100 años”.

El vocero de La Vega, Arturo Guerrero, habló este domingo con CHV Noticias y afirmó que encontrar a alguien que haya calificado al bono “es un milagro de Dios”.

“A mí no me gusta la tecnología, pero la respeto, pero si tecnológicamente me van a seguir haciendo pasar hambre, por favor no usemos la tecnología, usemos el sentido común”, comentó.

#CavadaCHVCNN | ¿Recibió el Bono Clase Media? En la Vega dicen que encontrar a una persona que lo tenga es "un milagro de Dios". Comenta usando nuestro hasthag ☝ https://t.co/JkS0RTsFrb https://t.co/00vtTiAh1e pic.twitter.com/E7MUmLVYk2 — CHV Noticias (@CHVNoticias) April 18, 2021

El Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó la plataforma para postular al Bono Clase Media durante la tarde del sábado.

Quienes postulen al aporte deberán acreditar que tienen una renta entre los $400 mil y $2 millones, además de haber experimentado una caída de sus ingresos del 20%, considerando como fuentes de ingreso formales: el empleo dependiente, boletas de honorarios e ingresos de empresas independientes.

Revisa algunos de los reclamos acá:

Bono Clase Media: Un fiel reflejo del "Modelo" chileno en medio de una de las crisis más severas de los últimos 100 años. #bonoclasemedia2021rechazado pic.twitter.com/eDa6IriIS6 — Fundación SOL (@lafundacionsol) April 18, 2021

Mi realidad debe ser la de millones de chilenos, ser demasiado rico para el estado y ser demasiado pobre para los bancos, en ambos casos la penitencia es sólo una "No merecer ayuda" Se hace de toda justicia el#TercerRetiroSinTC #bonoclasemedia2021rechazado pic.twitter.com/kvUfKo37MC — Daniel Del Rio 🆑 (@Dindero) April 18, 2021

pensándolo bien mejor no saquen el proyecto de ley del impuesto a los super ricos…..

capaz que el sii me haga pagar impuestos#bonoclasemedia2021rechazado — Mauricio Hernández A (@mecano72) April 18, 2021

Por $40 no califico para el bono, tengo mucha plata para ser pobre pero $40 pesos menos que la clase media. Ojalá el reclamo sirva de algo.#BonoClaseMedia2021, #bonoclasemedia2021rechazado pic.twitter.com/tEQVMNztu5 — Claudio Rivera (@ElClodio) April 18, 2021

Sali #bonoclasemedia2021rechazado por que estoy sin pega y no califico pero me llego un correo hace unos días suspendiemdome el IFE diciéndome que soy demaciado rico para tener esa ayuda estatal.esto es humillante @chilevision @canal13 pic.twitter.com/bpeu6QtuLQ — diego ignacio gomez (@DiamStyle) April 18, 2021

Según el año pasado la gente no calificaba porque ganaba menos de 400 (sueldo liquido) y ahora no califica porque gana más de 400 (sueldo imponible). No califican para el IFE y no quieren soltar el 10%. Luego no se sorprendan #Estallidochile2021 #bonoclasemedia2021rechazado pic.twitter.com/SlUfmuBXUr — barbara vicuña (@Bawii_) April 18, 2021