El Ministerio de Salud publicó un nuevo instructivo que específica cuáles son los bienes esenciales que se podrán comercializar en comunas en cuarentena, el documento indica que los elementos con aquella denominación son imprescindibles para la subsistencia, el teletrabajo, la educación a distancia o el funcionamiento conservación y seguridad del inmueble

Algunos de los artículos incluidos en la lista son la ropa y accesorios para recién nacidos, infantes y mujeres en periodo de lactancia, todo tipo de producto de limpieza e higiene personal, además de tabaco, combustible y artículos para manutención de vehículos.

En conversación con CHV Noticias, Juan Carlos Verdugo, presidente de la Cámara de Comercio de la Región Metropolitana, mostró su disconformidad con las decisiones tomadas por la autoridad sanitaria para disminuir la movilidad de las personas en medio de la segunda ola que ha golpeado con fuerza al sistema de salud.

“El problema no pasa por un instructivo, porque tiene que ser difundido y tiene que socializarse de alguna forma. El pequeño comercio está sometido a problemas que son más reales que eso y todavía, a mi juicio, no va a ser una solución real el instructivo que emitió el gobierno anoche“, declaró.

Verdugo también se sumó y coincide con las palabras que expresó Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en una entrevista con EmolTV en la que califico las decisiones estatales como “arbitrarias, caprichosas y bastante mal fundamentadas“.

El presidente zonal de la Cámara de Comercio en Santiago también hizo énfasis en que, aún con la existencia de cualquier instructivo, quedarán áreas que queden a la deriva porque, a su parecer, es difícil definir la esencialidad cuando todos los consumidores tienen necesidades diferentes.

“El presidente Melero tiene razón que hay cierta discriminación y cierto capricho respecto a la forma en que se está tomando la decisión o determinando qué bienes son o no esenciales (…) de todas formas van a quedar productos que las personas van a requerir, no la van a encontrar y estarán obligados a salir a la calle a buscarlo. Desde ese punto de vista es la claridad que buscamos”, sostuvo.

En cuanto a la venta de productos electrónicos, que no está estipulado en el listado, mencionó que no existe es una claridad sobre una formula que permita a los comercio electrónicos ser considerados y “que el delivery, particularmente, pueda trabajar con cualquier rubro, porque eso es lo que va a evitar que la gente salga a la calle“.

Sobre sí acudirán o no a la justicia por las normativas empleadas por el Gobierno, Verdugo no descartó iniciar acciones legales, sin embargo, no hay nada concreto aún en esa línea y se mantendrán a la espera de lo que resuelva la autoridad.