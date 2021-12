Luego del rechazo del cuarto retiro por no haber cumplido el quórum, parlamentarios presentaron proyectos de reforma constitucional por un quinto retiro, y otro para sacar el 100% de los fondos previsionales. El presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Ilabaca se comprometió para acelerar la tramitación del proyecto. Según argumentan, las iniciativas se dan debido al rechazo por parte del gobierno a la extensión del IFE Universal hasta marzo. No obstante, desde el oficialismo pondrían el proyecto de ley de pensión garantizada universal por sobre los retiros de fondos previsionales. Para los diputados de la UDI, la oposición busca destruir el sistema de ahorro individual. Finalmente consignar que el escenario es incierto ya que hay varios quienes se han negado a un nuevo retiro, no obstante aún hay quienes apoyan la idea en el Senado.