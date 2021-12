Cerca de 100 mil pesos puede aumentar el dividendo de un crédito hipotecario que haya sido pedido hace cuatro meses con respecto a hoy. Entre las razones de esto está el aumento del interés, luego de que el Banco Central subiera nuevamente la tasa de política monetaria que ya llega al 4%. Los créditos que muchos chilenos esperaban pedir para obtener una propiedad, serán más caros de pagar. Esto ha golpeado no solo en las tasas de interés, sino también en las exigencias para poder acceder a los préstamos, lo cual a su vez, hace que disminuya el universo de potenciales compradores. Por ejemplo, para una vivienda de 2.500 UF, en que el comprador paga el 20% de pie, hace cuatro meses se ofrecía una tasa de 4,4% a 30 años de plazo, por lo cual el dividendo quedaba en $322 mil pesos, mientras que ahora los bancos otorgan créditos de 5,27% de interés en promedio y solamente a 20 años, por lo cual el valor mensual a pagar asciende a $436 mil. No obstante, según la opinión de expertos, el escenario no pareciera ser tan complejo y podría comenzar a revertirse de aquí a un año más.