Patrick Dwyer, analista económico, catalogado por la revista Forbes como el quinto mejor asesor en riquezas de Estados Unidos y director general de Boston Private Wealth Management & Trust afirmó que “las familias chilenas más ricas están preocupadas y han optado por tomar su dinero y venirse a Miami”.

“La gente rica está asustada y cuando la gente rica se asusta, se van y eso está ocurriendo en Chile”, advirtió el economista en conversación con El Mercurio.

Así, Dwyer contó que desde Estados Unidos ha sido testigo de “como las más grandes fortunas del país -Chile- han llegado hasta nuestras oficinas, en la mitad de la pandemia, para cambiar el domicilio de las inversiones. No sólo eso: buscan la ciudadanía estadounidense para ellos o sus familiares”.

En esta línea, el experto acusó que en 2019 no tenía clientes chilenos, pero actualmente “el 20% de nuestros clientes son de Chile”.

Asimismo, reflexionó que muchas personas pensaban que “Chile era el lugar perfecto, donde nada malo podía pasar y era la envidia de la región, con los mejores estándares de vida, pero hoy está enfrentando los mismos problemas de sus vecinos y es triste. La gente rica está asustada”.

Además, anunció, sin dar nombres por políticas de privacidad, que dos de las familias más ricas de Chile, con patrimonio superior a los US$ 25 millones hasta los millonarios de US$ 1.700 millones de liquidez, están buscando oficinas en el mismo edificio donde opera Boston Private.

Al respecto, usuarios de redes sociales criticaron las declaraciones del reconocido economista y “Miami” se convirtió en la tendencia de Twitter este domingo.

Las familias chilenas millonarias se van a Miami porque es el único lugar de USA donde NO deben aprender inglés.

Dado que las familias chilenas más ricas están preocupadas por los cambios que vive el país, y han optado por tomar su dinero y venirse a Miami, yo no seré menos. Y me encaminaré a la isla de Lemuy en Chiloé. He dicho. pic.twitter.com/WD842URwjj

— cristian leporati (@cleporati) January 17, 2021