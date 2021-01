Números económicos negativos llevaron a la empresa a tomar la decisión de invertir en 2019 para incorporarse con sucursales al interior de centros comerciales, sin embargo, la apuesta no dio resultado. A eso se sumó el estallido social, por lo que intentaron buscar nuevos socios, pero luego llegó la pandemia, lo que terminó por cortar las aspiraciones de resurgimiento de la cadena de la heladería Bravissimo. “Es parte de la dinámica del mercado que operen con un nivel relativamente alto de endeudamiento bancario y no bancario, esperando cumplir con las ventas, pero en este último año y medio ha sido un desastre para Chile y el mundo”, evaluó Francisco Castañeda, director de la Escuela de Negocios de la U. Mayor. Desde Bravisimo explicaron que tenían expectativa en que las restricciones de pandemia no se extendieran por más de dos meses, pero ese tiempo se cuadriplicó, lo que, en definitiva, los dejó sin más opción que declarar la quiebra.