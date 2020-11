La Municipalidad de La Granja presentó su “banco popular”, que comenzará a funcionar este lunes y que busca ir en apoyo de los emprendedores de la comuna.

La iniciativa contempla entregar más de mil créditos y no cobrará intereses.

En conversación con CHV Noticias, el alcalde de la comuna, Felipe Delpín, indicó que “el Fondo Solidario Vida Buena es una iniciativa desde la municipalidad para poder apoyar a nuestros y nuestras emprendedoras”.

“Es un microcrédito sin intereses de hasta $300 mil que queremos entregar a nuestras mujeres que están emprendiendo, que tenían su negocio, después de lo que ha sido la pandemia, que muchas perdieron sus fuentes laborales y que están iniciando una actividad comercial, las queremos apoyar”.

El líder comunal indicó que el proyecto funcionará en las instalaciones del municipio, en el Espacio Matta y que surgió debido a que “nuestros vecinos, muchos de ellos no tienen posibilidad de acceder a un crédito”.

“No podrían ser clientes de un banco porque no cumplen con los requisitos en cuanto a ingresos, aval, por lo tanto, los bancos no les entregan créditos. Por eso buscamos este método de fondo solidario para poder reemplazar lo que no hacen los bancos“, añadió.

Delpín señaló que quienes soliciten préstamos, “una vez que reintegren los recursos, que debe ser en el transcurso de un año, podrán acceder a un segundo crédito un poco mayor y así sucesivamente”.

“Pueden postular hombres y mujeres, pero principalmente vamos a privilegiar a las mujeres porque son quienes han perdido mayoritariamente su fuente laboral, muchas tenían sus negocios, peluquerías, tenían talleres de buzos, y no pudieron seguir trabajando debido a la pandemia”, cerró.