La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo que ve con “incredulidad” la posibilidad de un segundo retiro de fondos de las AFP.

En entrevista con El Mercurio, el economista principal y jefe de la unidad de pensiones privadas de la OCDE, Pablo Antolín, dijo que esta medida debe ser implementada como último recurso y basándose en criterios de pérdida de empleo prolongado, una reducción significativa de ingresos o de enfermedad terminal.

“Eso no es lo que se aprobó en Chile”, afirmó, y criticó que “una medida que teóricamente tiene que ayudar a la gente de rentas bajas, termina ayudando significativamente, en nivel proporcional, más a las rentas altas”, que se beneficiarían al no tener que pagar impuestos.

“Nos gustaría que alguien nos explicara cuál es el objetivo de esto”, expresó Antolín, quien aseguró que “todo esto a lo que va a llevar es a que el día de mañana la gente no tenga ahorro para financiar su jubilación. Desde aquí se ve con incredulidad. No se entiende por qué se hace, en base a qué argumentos”.

De acuerdo al economista, la medida impactará a largo plazo: “no sé cómo la gente va a financiar su jubilación. Van a llegar a los 65 años y se va a ir todo el mundo al pilar solidario, lo cual va a llevar a un aumento del gasto público y hay que financiarlo”.

“Lo que diríamos en la OCDE es que se creara una ley a perpetuidad del acceso a los ahorros previsionales como medida de último recurso y basado en criterios de pérdida de empleo prolongada, reducción significativa de ingresos y enfermedad terminal, y punto. Y a partir de ahí, quien cumpla con esos criterios puede sacar sus ahorros, con COVID-19 o aunque no haya COVID-19, y los que no, no”, añadió.