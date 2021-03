“Durante estos 13 años que hemos vivido en nuestra parcela hemos gozado de mucha tranquilidad y una buena calidad de vida priorizando siempre la vida familiar”, así describe Catherine Arredondo (48) su hogar ubicado en Llay Llay que hoy será vendido a través de una rifa.

La parcela la compró junto a su cuñada con el fin de vivir junto a sus hijos, “pero ya están grandes, se fueron a Santiago y nos quedó grande”, contó Arredondo.

Catherine comentó que la parcela “no se puede vender, porque la gente no tiene plata para comprar una propiedad por el estallido social y el COVID-19. Yo quedé sin trabajo y a mi edad no me van a dar trabajo tan fácil y la parcela es muy grande y hay que mantenerla”.

Por lo mismo, junto a su familia tomaron la decisión de realizar una rifa con 11 mil números a $20 mil. “Es llegar y habitar”, dijo.

El proceso está siendo supervisado por el notario Fernando Laso Cordero. La venta de números comenzó el 15 de marzo y terminará el 15 de julio. En caso de no venderse los números estimados, el sorteo se alargará por 60 días más.

La parcela consta de 7.300 m2 con dos casas que tienen luz eléctrica, agua por camión aljibe, cierre perimetral construido de bulldog y malla, portón eléctrico y manual, dos casas las cuales se constituyen de:

Casa 1: Construcción de 241.40 m2, 6 dormitorios, 3 baños, sala de estar con chimenea, comedor diario, living comedor con chimenea, cocina americana, cuarto de lavado, terraza, Piscina con quincho y estacionamiento para 7 vehículos.

Casa 2: Construcción de 100.80m2, 4 dormitorios, 2 baños, living y comedor, cocina americana, terraza, bodega, piscina con quincho y estacionamiento para 4 vehículos.

El número de rifa lo puedes comprar en rifoparcelallayllay.cl a través de la plataforma Transbank.

Mira algunas imágenes de la parcela: