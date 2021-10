(EFE).- El precio del cobre, del que Chile es el primer productor mundial, sufrió este miércoles su mayor caída diaria desde marzo, un tropiezo en plena racha alcista que lo llevó a los 4,6 dólares la libra.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió un 4,61 % desde la jornada anterior, lo que lo hizo descender de los 4,8 a los 4,6 dólares la libra (10.161,0 dólares la tonelada), según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Precio del cobre BML, 20 de octubre:

US$ 4,609 la libra (US$ 10.161,0 la tonelada)

Variación diaria: -4,61%

Promedio 2021: US$ 4,183 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) October 20, 2021