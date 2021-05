Durante la jornada de este sábado se registró una manifestación en Viña del Mar por parte de locatarios del comercio acusando falta de apoyo a su gremio. Todo esto en el marco de la crisis sanitaria que vive el país a raíz de la pandemia.

En Av. San Martín, comerciantes pusieron mesas con manteles negros para protestar que la falta de ayudas económicas que gatilló en el cierre de algunos locales.

En conversación con CHV Noticias, el presidente de la Cámara de Comercio Viña del Mar, Rodrigo Rozas, hizo un llamado a la autoridad sanitaria para que la ciudad avance a Fase 2 y así los restaurantes puedan volver a funcionar.

“Es lamentable, han cerrado más de mil locales después del estallido social, con la pandemia. El comercio y el turismo generan más de 40 mil empleos de los cuáles ya 5 mil se han perdido”, expresó Rozas, agregando que “estamos pidiendo pasar a Fase 2 y después el cierre de calles para lograr colocar mesas y sillas ya que es la única manera de reactivar”.

De acuerdo a Rozas, actualmente tienen más de 25 mil empleos en suspensión y la cuarentena sigue “vamos a tener que desvincular a muchos colaboradores”.

“Para que esta ciudad se reactive tenemos que dar los espacios públicos para que los diferentes restaurantes puedan activar su economía”, dijo.

Finalmente, Rozas afirmó que las ayudas que ha anunciado el Gobierno no han llegado a los locatarios lo que no les ha permitido aminorar la crisis económica.

“Todos los programas que se han lanzado con bombos y platillos no han llegado a la gente, ni la CORFO ni Sercotec”, expresó.

“Tienen restricciones enormes porque no puedes tener morosidad, no puede haber cierto grado de endeudamiento, no puedes tener deudas en tesorería, no puedes tener deudas en las cotizaciones. Es imposible que una empresa que lleva 15 meses sin flujos de venta pueda solventar esos gastos”, zanjó.