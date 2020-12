Una nueva caída en el sistema de BancoEstado fue reportado por usuarios a través de redes sociales, ya que la aplicación de la empresa no los deja ingresar.

Además, algunos usuarios han reportado notificaciones de transferencias que no han hecho o que realizaron días atrás.

Del mismo modo, varios señalan que, a pesar de intentarlo en más de una ocasión, no pueden comunicarse con el servicio al cliente para averiguar qué pasa.

Hasta el momento, BancoEstado no se ha pronunciado al respecto.

Que onda!!!! Me aparecen msjs. De transferencia exitosa y no he realizado ninguna transacción, intento entrar para evitar su negligencia y cambiar mi plata y no tengo internet…son lo peor!!!

@BancoEstado me llegó una notificación de transferencia, la cuál NO hice, y no me deja abrir la app. Llamo y no contestan. (No puedo ver detalles) #bancoestado

— Salteñas Los Conejos (@Saltenas_Stgo) December 26, 2020