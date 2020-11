El Poder Judicial habilitó hoy una plataforma de consulta sobre las causas de retención del 10% de los fondos previsionales para pago de deuda de alimentos, las que se encuentran siendo tramitadas por los juzgados de familia.

De esta manera, la plataforma proporcionará mejor información a los usuarios y usuarias que requieran conocer en qué etapa de tramitación está su causa, y así evitar recurrir a los tribunales para acceder a esos datos.

En la aplicación, los usuarios deben ingresar con su cédula de identidad y consultar en qué etapa se encuentra su causa y lo que falta para completar su tramitación.

Lee también: Pensión de alimentos: Hubo más de 100 mil solicitudes para retener el 10% del deudor en sólo dos días

Más de 300 millones de tramitaciones

Según consigna Emol, la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich informó que entre el 25 de julio y el 31 de agosto se ingresaron 516.777 causas por pensión de alimentos (1.828% de un año normal, en el mismo período de tiempo).

Además, se decretaron 326 mil medidas cautelares de retención, de las cuales 270 mil tienen montos retenidos, mientras que 87 mil aún no presentan solicitudes de retiro. También existen 13 mil causas donde no se alcanzó a retener los fondos y en 8.800 los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales.

De esta forma, la suma de los montos retenidos alcanzó los $307.876.504-313.

Por otra parte, las solicitudes de liquidación al 19 de noviembre son 272.962, de las cuales 222.985 ya se realizaron (lo que es equivalente al 81% de las solicitadas).

Respecto a las órdenes de los juzgados de familia a las aseguradoras de fondos para efectuar los pagos, hasta el 19 de noviembre alcanzaron las 105.891 causas, lo que equivale al 38% de las solicitudes de liquidación y al 47% de las liquidaciones realizadas.

En tanto, los pagos realizados por las AFP hasta la misma fecha ascienden a 33.550.

“Estas situaciones han provocado una extensión de los plazos prometidos, generando una insatisfacción de las usuarias y usuarios con el Poder Judicial”, afirmó la ministra, agregando que “los equipos técnicos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial comenzarán reuniones con cada una de las AFP para poder ayudarlos a generar procesos más eficientes y rápidos de pagos. Necesitamos que las órdenes de pago se cumplan lo más rápido posible”.