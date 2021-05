Desde el sábado 29 de mayo comenzó el pago del Ingreso Familiar de Emergencia Ampliado (IFE) para quienes postularon en la primera quincena de mayo, proceso que consiste en una ayuda económica de $100 mil por cada integrante de la familia.

En conversación con CNN Chile y CHV Noticias, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, detalló que este beneficio “va a llegar a 5 millones 700 mil hogares, (lo que corresponde) a más de 12 millones de chilenos que son las familias que llegan al 80% del Registro Social de Hogares y que reciben este monto hasta un hogar de cuatro integrantes, porque posteriormente se va volviendo decreciente con un tope de 10 integrantes por hogar”.

“El miércoles 2 de junio vamos a partir con el pago presencial en el Banco Estado y la Caja de Compensación Los Héroes que se extiende hasta el 15 de junio para evitar aglomeraciones y las personas pueden consultar el día y forma de su pago en www.ingresodeemergencia.cl sección mis pagos”, agregó la secretaria de Estado.

En cuanto a los motivos de por qué se están haciendo los pagos de forma escalonada, Rubilar argumento que “el 90% los pagos se hacen vía transferencia electrónica, entonces hay forma de operativizar el sistema que requiere que lo hagamos así, el martes continuamos con más de un millón de depósitos y así lo haremos hasta completar todo”.

“Nuestra recomendación es que las personas ingresen entre el 5 y el 15 de junio quienes no hayan recibido el beneficio anterior, quienes lo recibieron no es necesario que hagan nada, ningún trámite. Pero quienes no lo han recibido, ingresen entre estas fechas y actualicen sus datos, sobre todo los datos de pago, y en el caso de que estén entre el 91% y el 100% del Registro Social de Hogares, se les va a abrir en la página una declaración de ingresos para que nos diga que efectivamente están ganando menos de $800 mil líquidos por integrante del hogar, a fin de que podamos ingresarlo en el beneficio de junio”, complementó la ministra.

Además, Rubilar enfatizó en recomendar a las personas que se inscriban en el Registro Social de Hogares, que aseguró que “si las personas lo sacan hoy van a poder tener los beneficios a partir de julio, porque nos demoramos aproximadamente un mes, pero nuestro llamado es a sacarlo ahora entendiendo que el beneficio será por julio y agosto e incluso más”.

Finalmente, señaló que durante esta semana se debieran convertir en ley los proyectos presentados de parte del Gobierno que buscan aumentar las ayudas para las familias chilenas. Aquí, afirmó en que han tenido conversaciones con el Senado para poder tramitar lo antes posible estos beneficios.