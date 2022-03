Era 2009 y conocíamos a Gabriel Boric liderando la escuela de Derecho de la Universidad de Chile, una irrupción como líder universitario que no quedo allí. Posteriormente se impuso a Camila Vallejo en la Fech, pero sus caminos no se separarían, ya que más adelante juntos liderarían un intenso 2012 con amplias movilizaciones estudiantiles. De ahí en más, llegó a La Moneda a entregar una carta y un año después llamaría a marcar AC, por Asamblea Constituyente, en la papeleta. Con la promesa de cambiar la vieja política, arribó al Congreso con la denominada bancada estudiantil, pero su estilo informal abrió un flanco de críticas en el Congreso. En 2014 iniciaba con su primer año como parlamentario y con la promesa de no abandonar la calle. Con su firma en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, Gabriel Boric comenzaba a escribir otro capítulo de la historia, dando paso luego a su candidatura presidencial hasta su triunfo. Un cargo que asumirá este viernes 11 de marzo tras el cambio de mando.