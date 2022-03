A minutos que iniciara la ceremonia del cambio de mando, María Soledad Font, mamá de Gabriel Boric, dedicó palabras a su hijo y aseguró estar viviendo el momento con humildad. Además, tuvo palabras de admiración para la primera dama Irina Karamanos. “Lo que ella diga lo encuentro maravilloso, es una mujer que yo admiro. La adoro en todo sentido. Ella no es sumisa y para mí, que soy una mujer rebelde, eso es importante. Tengo claro que ella no va a permitir lo que no le guste”.