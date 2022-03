Momentos de mucha emoción los que está viviendo la familia del presidente electo Gabriel Boric, quien a partir de este viernes liderará el país por los próximos cuatro años. En la previa del cambio de mando, María Soledad Font, madre del próximo mandatario, conversó con CHV Noticias sobre lo que siente en estos momentos. “Son emociones que las estoy viviendo con humildad porque estoy aceptando lo que él eligió y lo que Chile también. Él quiere y todos queremos un Chile mejor, unido y más igualitario. Creo que él es un elemento que lo puede potenciar y lograr” Además, catalogó a su hijo como “un hombre admirable”. Font también tuvo palabras para Irina Karamanos, futura primera dama, a quien calificó como “una mujer que admiro y la adoro. Tiene toda la inteligencia y la capacidad de poder acomodarse, pero no es una mujer sumisa (…) Tengo claro que ella no va a permitir lo que no le guste”.