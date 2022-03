Una hilarante situación se produjo tras el cambio de mando luego que una mujer reaccionara a gritos al saludo que logró del presidente Gabriel Boric. El hecho se produjo en las afueras de Cerro Castillo, donde el mandatario le dio la mano a una mujer. “¡Me dio la manito conchetu…!(sic.)”, expresó la fanática del frenteamplista. “No me la voy a lavar. Lo admiro, lo apoyo, incondicional con él. No me la voy a lavar”, dijo más tarde a CHV Noticias.