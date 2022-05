“42 días en la oscuridad”: ¿Qué decía la verdadera carta anónima enviada a la PDI?

Durante los últimos días, la serie “42 días en la oscuridad” se ha robado todas las miradas y los comentarios de los fanáticos de los thriller basados en historias reales, en este caso, en una producción basada en el asesinato en Chile de Viviana Haeger, mujer que desapareció y luego fue encontrada sin vida en 2010.

La historia de la serie sigue la desaparición de la víctima y la búsqueda desesperada por parte de sus familiares, autoridades policiales y abogados que realizaron labores investigativas del caso que, como se expone, tuvo varias negligencias tras el pasar de los días.

Como muestra el rodaje de Netflix, el responsable del hallazgo del cuerpo fue el propio marido de la mujer, Jaime Anguita, quien 42 días después del suceso, reportó a los funcionarios de la Policía de Investigación haber encontrado dentro de su casa el cuerpo sin vida de su esposa.

La búsqueda tuvo varios episodios inusuales, como el envío de una carta anónima a las dependencias de la Policía de Investigaciones, la cual daba una supuesta información relacionada con la desaparición de Haeger.

Dicha misiva está expuesta en el libro del escritor Rodrigo Fluxá, “Usted sabe quién. Notas sobre el homicidio de Viviana Haerger“. En dicha obra literaria se da cuenta de un análisis exhaustivo del caso, adjuntando el contenido del escrito real que fue enviado desde Correos de Chile hacia las dependencias de la policía.

La Carta

“Señores Policia de investigaciones Puerto Varas. Les escribo para dar información acerca de la señora desaparecida en puerto varas”.

“Yo trabajo en un motel de la zona y a esta señora la vehia con frecuencia en el motel, al principio cuando salio en las noticias no me preocupe porque pense que se habia ido con otra persona, pero ahora que escucho en las noticias me imagino que paso otra cosa”.

“Ella llegaba a veces en la mañana cerca de las 12 y otras veces en la noche. Pero varias veces se producian alegatos y hasta peleas la ultima vez les dije que pararan su escandalo o llamaria a los carabineros, de alli no llegaron ninca (nunca) mas esto fue ace 2 meses omenos un viernes”.

“Yo la conosco de vista a la señora y al hombre que iba con ella el llegaba en una camioneta negra alta de 4 puertas y al ultimo con una camioneta plomita de 4 puertas yo vivo hace años aquí en Llanquihue y la persona se que es de apellido Andrade y trabaja como dueño en la Copec de aquí. no quiero poner en problemas a nadie pero si de algo se puede ayudar es lo unico que les puedo decir. es que si es necesario declarar en su tiempo yo me comprometo adeclarar pero no antes porque tambien puede ser que esto sea solo una idea mia y no tenga nada que ver con lo que le paso a esta señora”.

“En vio esta carta a traves de correos de chile si alguien de alli la abre y lee esta carta agala llegar a los de investigaciones. Señores de correos de chile Entregar a la policia de investigaciones de puerto varas Es muy urgente”.

La misiva buscaba “desviar la atención de la policía”

En ese sentido es que el periodista realiza algunas impresiones personales asegurando que lo más impactante es que no se pudieron detectar huellas digítales, técnica que no se relacionaba con la confusa redacción y faltas de ortografías de la carta.

Asimismo es que Fluxá establece que dicho texto, en medio de las diferencias de opinión que había entre las autoridades, tenía tres ejes fundamentales.

El primero, con el objetivo de desviar la atención de la policía hacia otro lugar, es decir, apuntando a un sospechoso fuera de Puerto Varas. El segundo, señala que se ponía énfasis en la vida privada de Viviana Haeger, incluyendo que Viviana mantenía encuentros sexuales clandestino, algo que Anguita ya se había enterado. El tercero establecía una ampliación del rasgo de búsqueda de la camioneta que se habría sido utilizada en el caso de que Viviana había sido secuestrada.

Es importante mencionar que en las primeras declaraciones de Anguita, el hombre no contó la historia de infidelidad de su esposa, algo que fue reprochado porque le pidieron que contara todos los detalles de su matrimonio.

Incluso, argumentó su decisión afirmando que dicho detalle no le pareció relevante en el caso de la desaparición y homicidio de su pareja.

“Y cuando le preguntaron si sabía quién era el hombre con quien Viviana estuvo casi medio año encontrándose a escondidas, dijo que no, que cuando ella finalmente le confesó su infidelidad, muy afligida, él eligió dar vuelta la página rápidamente y le pidió que no le dijera su nombre, para no alargar el asunto”, indica el libro.

“Muchos años antes, en el momento en que nacía su hija menor (Susan), él también había tenido una relación paralela, mientras hacía unos trabajos en Hornopirén, así que las cosas, de alguna forma, se habían empatado”, agrega Fluxá.