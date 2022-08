Abogada y amiga de joven que fue hallada muerta en motel denuncia amenazas de desconocidos

A siete días de la muerte de Valentina Gutiérrez, la joven madre que apareció fallecida en un motel en el sector de Mantagua, Concón (Región de Valparaíso), su amiga y abogada de la familia, Cynthia Pérez, denuncia que ha sido víctima de hostigamientos y amenazas por parte de sujetos desconocidos. “Fuimos presionados por vehículos que comenzaron a acelerar al lado nuestro en la carretera, intentando que nos orilláramos”, pero relata que lograron zafarse. “Esto a mí no me asusta, bajo ninguna circunstancia voy a dejar lo que estoy haciendo. Pero lo que esta pasando no es casualidad”, dijo Cinthya.