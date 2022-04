“Lo que quiere Nicolás no es la absolución, es la impunidad”: Abogado querellante en caso Narumi

Este lunes continúa el juicio contra Nicolás Zepeda en Francia, el chileno investigado por la desaparición de Narumi Kurosaki, la estudiante a quien se le perdió la pista en diciembre de 2016 tras reunirse con su ex pareja.

En la instancia, que se lleva a cabo en la ciudad de Besanzón, intervinieron tanto Sylvie Galley, la abogada de la familia japonesa, y Randall Schwerdorffer, el abogado de Arthur del Piccolo, la última pareja de la joven.

La representante de la parte querellante expuso sus argumentos para vincular a Zepeda con la desaparición y presunto crimen de Kurosaki, de quien aún no se encuentra el cuerpo.

“Narumi, con su espíritu de independencia y libertad, iba a transformarse en un elemento intolerable para Nicolás“, declaró Galley, aludiendo a la personalidad del chileno y los videos de él amenazando a Kurosaki.

Junto a esto concluyó que “el acto de independencia va a marcar un acto de castigo. Nicolás era contrario a la partida de Narumi”, sostuvo, en relación al viaje que ella realizó de Japón hacia Europa para estudiar. “La idea que ella hiciera su vida en Francia era intolerable”, agregó.

Galley también informó algunas “frases terribles”: “‘Narumi, me siento traicionado, es la quinta vez que me pides perdón esta semana’. Imaginen qué error pudo cometer. Probablemente ninguno. Eran errores que vivían en la cabeza de Nicolás“.

Finalmente, conjeturó que “Nicolás no puede aceptar esta ruptura. El 7 de noviembre le escribe a su primo contándole que terminó con ella. 10 días después, Nicolás compró los pasajes a Francia”.

En tanto que Schwerdorffer apuntó que “lo que quiere Nicolás no es la absolución, es la impunidad“.

