Habla abuela de niño de 5 años en barricada: “No me gustaría que el día de mañana se lo llevaran al Sename”

Preocupación ha generado la presencia de un niño de 5 años en una barricada realizada en el centro de Santiago, durante la tarde del miércoles. Ante esto, Carabineros realizó una investigación por oficio contra la madre por vulneración de derechos. En conversación exclusiva con CHV Noticias, la abuela del menor de edad entregó su testimonio tras la repercusión del hecho. “En todo lo que hemos visto del estallido, ha salido el niño en varios videos (…) No quieren nada con nosotros, que lo tengamos y lo cuidemos”, afirmó la mujer, quien no descartó iniciar acciones judiciales para obtener la tuición del pequeño. “Es mi nieto y no me gustaría que el día de mañana me dijeran que se lo llevaron al Sename”, declaró.