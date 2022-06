Activista trans chilena fue asesinada en México: Su pareja es el principal sospechoso

Camila Bolocco, una mujer chilena y también una activista trans erradicada en México, fue hallada sin vida al interior de su departamento. Se encontraba hace ya un año en el país norteamericano a donde fue en busca de nuevas oportunidades y a continuar su lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Lamentablemente, el día viernes 3 de junio dieron con su cuerpo luego de que no se hubiese sabido nada de ella durante 7 días. En Chile, su mejor amigo Jonathan declaró a CHV Noticias que “ella luchaba por las mujeres trans que eran asesinadas”. Las autoridades no descartan un crimen en el cual su pareja aparece como el principal sospechoso. Se trata de un mexicano de origen chino con el que vivía hace un par de meses, y del cual no hay rastro desde hace días. La noticia ha dejado perpleja a la comunidad trans en Chile quienes se encuentran luchando para poder traer sus restos de regreso a su país de origen.