Mujer de 76 años víctima de asalto en La Florida: “Casi me matan por tres chauchas”

El pasado jueves, un violento asalto causó conmoción en La Florida: una mujer de 76 años fue atacada por un grupo de antisociales a la salida de una Caja Vecina de Banco Estado.

Según reveló la policía, fueron tres delincuentes quienes la abordaron y, no contentos con arrebatar sus pertenencias, dispararon en reiteradas ocasiones y una de las balas impactó cerca de sus costillas.

“Casi me matan por tres chauchas”, declaró la víctima, Teresa Olave, en conversación con Las Últimas Noticias, quien afortunadamente se encuentra en su hogar tras permanecer en el hospital producto de las heridas. “Tenía $3.000 en la chauchera que me robaron”, añadió.

Respecto al proyectil, afirmó que “no alcanzó a llegar al corazón” si no “su familia estaría velándola”. Por lo mismo, agradeció al equipo de salud que la atendió: “en el hospital se portaron un siete conmigo, me atendieron muy bien. Estoy muy agradecida, me salvaron la vida“.

Además de los 3 mil pesos, robaron su cédula de identidad y otras tarjetas, incluida la Cuenta Rut. Sin embargo, manifestó que saldrá adelante: “pero me voy a parar y voy a seguir luchando. Tengo que hacerlo, no queda de otra”, expresó.

Finalmente, la mujer instó a las autoridades a actuar: “Una tiene hijas, hijos, nietos que van a trabajar y se sufre porque a cualquiera le pueden robar y disparar. Las autoridades tienen que hacer algo, ponerle un atajo a la delincuencia. ¿Cómo vamos a vivir en un país así?“, preguntó.

