“Me apuntaron con un revolver”: Adulto mayor sufrió violento asalto tras retirar $6 millones en Buin

Tres delincuentes fueron detenidos por Carabineros tras realizar la denominada “salida de banco” a un adulto mayor, delito ocurrido este martes por la mañana en Buin.

De acuerdo a la información entregada, todo comenzó cuando los sujetos le robaron $6 millones a la víctima de 76 años, quien fue a retirar el dinero para pagar los sueldos a sus trabajadores y trabajadoras.

Los asaltantes lo amenazaron con armas de fuego y huyeron por la Ruta 5 Sur, donde se inició un seguimiento gracias a la rápida alerta que dio el afectado a personal uniformado.

Si bien los antisociales, todos de nacionalidad extranjera, arrancaron en motocicletas, el hombre los persiguió en su camioneta, sumándose minutos más tarde seguridad de la mencionada comuna y carabineros.

El trabajo en conjunto permitió que los delincuentes fueran capturados en plena ruta, donde se les encontró, además de las armas, elementos químicos, por lo que fueron inmediatamente detenidos y serán formalizados por robo con intimidación.

“Me marcaron”

CHV Noticias conversó con la víctima de este asalto, quien relató que “en el banco me marcaron y me estaban esperando. Al subirme a mi vehículo se abalanzaron y me apuntaron con un revolver y me robaron el dinero”.

El afectado, que pudo recuperar el efectivo, hizo una crítica al sistema en que se realizan estos retiros y afirmó que “el banco debiera tener un lugar privado para entregar la plata sobre cierto monto, no a vista y paciencia de todo el público. Es fácil que cualquier persona vea lo que estás realizando en el cajero”.